Callas segreta – Speciale La gioia della musica/ Come Maria è diventata la “Divina”

Callas segreta – Speciale La gioia della musica: Corrado Augias racconta il mito di Maria Callas

Questa sera, sabato 20 maggio 2023, alle 21.45 su Rai 3 va in onda una puntata speciale di “La gioia della musica”, il programma condotto da Corrado Augias, dal titolo “Callas segreta”, dedicato alla celebre cantante lirica Maria Callas, nel centenario della sua nascita. Tra testimonianze esclusive, interviste, repertorio, Corrado Augias ci conduce alla scoperta dei segreti di “Maria” (come ancora oggi la chiamano in Grecia), e di come Maria divenne “la Callas”, ovvero la “Divina”.

Lo speciale è un viaggio tra luoghi, amori, successi e cadute di un’artista diventata leggenda: “Che cos’è la leggenda? È il pubblico che mi ha creata. Quando il pubblico ti ama così tanto, vuoi dare molto di più”, diceva il soprano. Nata a New York il 2 dicembre 1923, Maria Callas – nome d’arte di Maria Anna Cecilia Sofia Kalos – è morta nella sua casa di Parigi il 16 settembre 1977, a soli 54 anni, per un arresto cardiaco.

Gli ospiti di Callas segreta – Speciale La gioia della musica

Tra gli ospiti di Corrado Augias ci sarà Monica Bellucci, protagonista dello spettacolo teatrale “Lettere e memorie”, con testi tratti dall’epistolario e dagli scritti della cantante. Augias si sposta nella penisola attraverso un itinerario che tocca i luoghi legati alla vita della Callas: l’Arena di Verona, La Fenice, La Scala, l’Opera di Roma e il Danieli di Venezia. Tra le testimonianze: la direttrice d’orchestra Speranza Scappucci, il giornalista Alberto Mattioli, Elio, Giovanna Lomazzi, confidente del soprano e destinataria di molte lettere. Spazio anche il biografo Tom Volf, autore del docufilm “Maria by Callas” e del volume “Io, Maria – Lettere e memorie inedite”, su cui si basa lo spettacolo della Bellucci. A corredo, le testimonianze filmate di Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Riccardo Muti e Luciano Pavarotti.

