Callejon al Milan?/ Calciomercato, esterno del Napoli alternativa a Draxler

Josè Maria Callejon-Milan, ritorno di fiamma per lo spagnolo. Dopo l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi di qualità per la formazione di Stefano Pioli e, secondo il Corriere dello Sport, torna di moda l’esterno di proprietà Napoli: la dirigenza meneghina vuole un’ala di esperienza e l’ex Real Madrid rappresenterebbe l’innesto ideale. Callejon è in scadenza nel giugno 2020 e non ci sarà alcun rinnovo con i partenopei: le parti sono distanti e Aurelio de Laurentiis sembra intenzionato a valutare altri calciatori. Non è da escludere che il 7 azzurro decida di trasferirsi all’estero, magari con un ritorno in patria: dopo il no alle offerte provenienti dalla Cina, alcuni club di Liga avrebbero avviato i contatti con il suo entourage.

Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, dunque, con il Milan che proverà ad assicurarsi le prestazioni di Josè Callejon a partire dalla prossima stagione, se non già da gennaio. Non mancano ovviamente le alternative: come spiega RMC Sport, il Diavolo sta monitorando la situazione di Julian Draxler, esterno in uscita dal Paris Saint Germain. I rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Hertha Berlino.

