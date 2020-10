Callejon alla Fiorentina/ Calciomercato, ecco l’erede di Chiesa: “Sono felice”

Dato l’addio a Federico Chiesa, nuovo calciatore della Juventus, la Fiorentina è pronta ad ufficializzare l’acquisto di Josè Callejon. Sarà l’ex Napoli l’erede del numero 25: il 33enne pochi istanti fa ha terminato le visite mediche di rito alla clinica Fanfani ed è pronto a firmare il suo contratto con i viola. Dopo 255 presenze, 64 gol e 55 assist in Serie A con la maglia del Napoli, l’ex Real Madrid è il rinforzo di punta per il reparto avanzato di Beppe Iachini. Un innesto di esperienza e di qualità, che formerà insieme a Frank Ribery la colonna importante dei viola. L’ufficialità è attesa nel corso delle prossime ore, entro le ore 20.00, ma ci siamo. Ricordiamo che Callejon nell’ultima stagione ha totalizzato 45 presenze e 4 gol con la casacca azzurra dei partenopei.

CALLEJON ALLA FIORENTINA: “FELICE DI ESSERE QUI”

Accolto da tifosi entusiasti, Josè Callejon ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Fiorentina una volta atterrato a Firenze: «Sono molto felice di essere qui, vengo con tanta voglia di fare bene. Mi devo mettere a posto fisicamente, perché sono stato due mesi ad allenarmi da solo, questa sosta mi servirà per essere a posto la prossima settimana». Callejon ha poi spiegato perché ha scelto la Fiorentina: «Mi piace la Fiorentina, Firenze è una bellissima città. Dopo il Napoli, stare ancora in Italia è importante per me e per la mia famiglia». «Ho tanta voglia di fare bene per i tifosi e per la società, sono davvero molto contento», ha aggiunto lo spagnolo, che ha poi parlato dell’eredità di Chiesa: «Io sono Jose Callejon non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Io sono qua per fare il mio lavoro e dare felicità ai tifosi».



