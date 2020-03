Callejon resta al Napoli?/ Calciomercato, ADL vuole convincerlo a rimanere con…

In casa Napoli alla vigilia della prossima finestra di calciomercato, non sono solo arrivi e partenze a tenere banco tra la dirigenza, ma pure i rinnovi e in primis quello di Jose Callejon. Resterà o meno al Napoli l’esterno destro spagnolo? Difficile a dirsi in questo momento di grande confusione nel mondo e non solo in quello del calcio: il giocatore, arrivato allo spogliatoio azzurro nel luglio del 2013, ancora non ha deciso del proprio futuro e già arrivano le prime voci di papabili suoi sostituti per la prossima stagione. Pure però, stando alle ultime indiscrezioni che ci arrivano da La Gazzetta dello sport, Callejon ha già dato la propria disponibilità a prolungare la propria permanenza per quello che servirà per chiudere la stagione regolare, sempre che si ritorni in campo a disputare le ultime partite della stagione. Un ottimo segnale per quanto riguarda i rapporti tra giocatore e club, che però ancora non basta.

CALLEJON RESTA AL NAPOLI?: ECCO IL PIANO DI ADL

Vi è dunque ancora molta incertezza se Callejon resterà al Napoli a fine stagione o meno: per il momento infatti la trattativa per il rinnovo di contratto è stata messa in stand by e il prossimo incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza azzurra, per forza di cose, non potrebbe arrivare prima del prossimo mese di aprile. Pure però pare che sia netta la volontà della dirigenza del club campano di trattenere ancora a sé lo spagnolo, che pure sarà in scadenza di contratto a giugno. Secondo le ultime voci raccolte dalla Rosea, pare che per questa trattativa sia pronto a scendere in campo lo stesso De Laurentiis in persona, pronto ad attuare “il metodo Mertens” per convincere il giocatore. Pare infatti che il patrone del Napoli voglia al più presto fissare un incontro diretto con lo stesso Callejon, solo loro due, per discutere del futuro del giocatore, senza “distrazioni” esterne. Il tete-a-tete dopo tutto ha ben funzionato con il belga: staremo a vedere.



