Calma, addio ai social? Lo sfogo dell’ex Amici 21/ “Ho bisogno di guardarmi dentro…”

La scelta di Calma dopo Amici 21

Sulla scuola di Amici 21 è ormai calato il sipario e i fan del talent show di Maria De Filippi attendono l’inizio della nuova edizione che dovrebbe partire a settembre. Nel frattempo, sugli ex allievi, non è calato il sipario. Se LDA sta sbaragliando la concorrenza conquistando le classifiche italiane, altri ex allievi come Luigi Strangis e Alex stanno partecipando ad importanti eventi musicali come il Tim Summer Hits 2022 e il Battiti Live 2022. C’è, tuttavia, anche chi ha deciso di prendersi una pausa dai social e concentrarsi su se stesso e i propri desideri.

Tra gli allievi di Amici 21 arrivati al serale c’è anche Calma. L’allievo di Rudy Zerbi era stato eliminato nel corso della seconda puntata del serale. Dopo quell’esperienza, ai microfoni di Verissimo, aveva ringraziato tutti per la grande occasione ricevuta. Oggi, invece, ha spiazzato i fan con un annuncio.

Calma si allontana dai social dopo Amici 21

Con un annuncio, come riporta il portale Isa e Chia, Calma ha annunciato ai fan la scelta di prendersi una pausa dai social per capire bene se stesso e i propri desideri. “Ciao ragazzi Ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai social. Ho bisogno di guardarmi dentro, e prendere decisioni importanti, per essere felice, e soprattutto farvi ascoltare ciò che sono, sempre. Sono certo che capirete, non è facile, ma spaccheremo”, ha fatto sapere.

Tantissimi i messaggi dei followers che, dopo averlo seguito nella scuola di Maria De Filippi, stavano facendo lo stesso sui social. I fan di Amici si augurano così di rivederlo il prima possibile. Nel frattempo, gli augurano di realizzare tutti i suoi sogni.

