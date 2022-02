Calma di Amici 21, crollo dopo la puntata/ “Me ne voglio andare, non emergo”

Dopo la puntata di Amici 21 di domenica, Calma vive un momento di crollo importante. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi si è classificato ultimo in un’altra classifica e vive un momento di sconforto, arrivando addirittura a dire di voler andare via. “Non mi piace stare nella terra di mezzo, sempre così in bilico o sempre ultimo e andare lì davanti. Non mi piace essere considerato quello scarso o uno che non riesce nelle cose. Non voglio che la percezione di me sia quella di uno che arriva primo su una e ultimo sulle altre classifiche.” tuona il giovane cantante che neppure risulta tra i preferiti degli altri ragazzi che, nelle classifiche per l’accesso al serale, lo posizionano penultimo. Questo dà a Calma un’altra botta di sconforto.

Calma vuole lasciare Amici 21: “Non riesco ad emergere”

Tornato in camera, Calma annuncia di voler lasciare la scuola di Amici 21: “Me ne voglio andare perché non riesco a esprimermi. Non riesco a mettermi nelle condizioni di essere me stesso, mi sento sempre in bilico. Al netto di quelli che sono gli elementi qui dentro non riesco ad avere quelli per emergere, non riesco a stare qui per rimanere agli ultimi posti.” A confortarlo ci pensa Michele, facendogli notare le emozioni che trasmette e invitandolo a non demordere e, anzi, continuare con più determinazione. Calma sembra risollevarsi grazie alle parole dell’amico.

