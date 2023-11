Calma, ex Amici: “Sono stato costretto a litigare…”/ Frecciatina a Rudy Zerbi e al programma?

Calma, alias Marco Barbieri: che stoccata al suo ex prof ad Amici 22

Prendere parte ad un programma televisivo caratterizzato da fattori competitivi, che sia un talent o un reality, può lasciare strascichi e considerazioni postume condite da accezioni tanto negative quanto positive. A tal proposito – come riporta Biccy – a rendersi protagonista sui social è stato Calma – alias Marco Barbieri – ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi nell’edizione numero 22. Il cantante ha ripreso un post pubblicato un anno prima su Twitter ed ha aggiunto una presunta stoccata all’indirizzo di Rudy Zerbi.

Angelina Mango, "Che t'o dico a fà" conquista il podio nella classifica FIMI/ La reazione dell'ex Amici 22

Come racconta il portale, Calma – circa un anno fa – aveva repostato un video con protagonista Rudy Zerbi in compagnia di un altro ex allievo, Piccolo G. Il primo aveva dunque scritto: “Sarebbe stato bello poterci confrontare così al tempo, Rudy. Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore”. Prontamente, il prof del talent rispose con discreto affetto: “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me ci sono!”. Ebbene, a distanza di un anno Calma – alias Marco Barbieri – ha deciso di aggiungere un commento a quel post che non può che essere interpretato come un ironica stoccata nei confronti del docente.

Amici 23, Matthew e Lil Jolie debuttano in radio/ Le reazioni agli inediti "Fammi" e "Follia"

Calma, lo sfogo su Twitter un anno dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi

“Frasi invecchiate male”, poche parole ma chiare quelle scritte da Calma un anno dopo e riferite allo scambio affettuoso avuto con Rudy Zerbi sui social in riferimento all’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante non si è però limitato alle antifone e si è poi lasciato andare ad un vero e proprio sfogo rispetto alla sua esperienza nel talent. “Un giorno parlerò. Mi hanno costretto a litigare; prova a contestualizzare il ‘costretto’. Se ti dicono di farlo perché altrimenti passano messaggi sbagliati su di te…”. Queste le parole dell’ex allievo di Amici 22 – riportate da Biccy – che si è poi dilungato in un ulteriore discorso.

Amici 23, Gaia De Martino piange in diretta/ Alessandra Celentano la sfida sull'autostima e..

“Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona, però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male. Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno. Me lo auguro anche io e sopratutto, se lo augura la mia famiglia a cui ti assicuro, vedermi così non fa bene”. Calma ha dunque confessato – come riporta Biccy – di essere nel pieno di un momento piuttosto delicato e pare che tra le ragioni del suo malessere occupi un posto di rilievo l’esperienza ad Amici 22. “Non voglio neanche sfogarmi, ma vorrei solo che i motivi per cui mi hanno odiato, bistrattato e messo all’angolo, non erano idee mie. Io volevo solo fare la mia musica ma purtroppo non mi è stato possibile. E sono stato fatto passare come quello che non ascoltava i consigli, o come la vittima ingiustificata… Per quanto mi riguarda non farò più neanche musica quindi ti assicuro che non si tratta di notorietà, ma di un forte senso di giustizia che mi assilla da tempo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA