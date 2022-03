Calma si ritira dal serale di Amici 2022? “Non ce la faccio”/ Christian lo blocca

Amici 2022, Calma crolla in vista del secondo serale: cosa accade nella casetta dei talenti

Mentre si avvicina il secondo serale Amici 2022 in corso, previsto per il prossimo sabato 26 marzo 2022 su Canale 5, nel daytime del talent Calma ha un crollo personale e artistico, tanto da minacciare il ritiro dal talent-show. Accade nel cuore della serata all’indomani del primo serale (che ha decretato la doppia eliminazione di Gio Montana e Alice Del Frate ndr) , quando Marco Barbieri in arte Calma -in balia di un evidente malcontento- si dichiara fortemente dispiaciuto per il fatto di non essere stato eliminato dal talent, facendo autocritica sulla sua performance registrata al cospetto della giuria di qualità -che ha decretato gli eliminati, tramite votazione lampo.

Il crollo di Calma si registra con la voce rotta dal pianto e in confidenza con Christian Stefanelli, ballerino di hip-hop dal gran background di esperienze artistiche extra-talent. “Basta, me ne vado” esclama il cantante, lasciando intendere di voler dire addio al suo sogno di proseguire la corsa per la vittoria di Amici 2022. “Spiega, parla”, lo blocca però Christian, che gli fa da spalla su cui piangere pur non essendo della sua squadra di appartenenza al serale (Christian è un membro della squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Calma fa parte del team facente capo a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano).

Christian Stefanelli convince Calma a restare in gioco ad Amici 2022

Il fair-play tra Christian Stefanelli e Calma è tangibile , tanto che i telespettatori apprezzano lo spirito di solidarietà che muove il ballerino di hip-hop a confortare il cantante dalla voce graffiata, esortandolo a non lasciare il talent, in un gesto autolesionista a cui potrebbe seguire un pentimento. “Credimi sono mesi che non riesco a ballare bene , okay ci sta che non hai cantato come faresti al meglio tu”, dichiara quindi Christian rincuorando l’amico, dall’alto della sua recente minaccia di addio al talent-show di Canale 5 e il riferimento è all’apparizione tv di Calma registrata al primo serale Amici 2022. A questo punto, Calma rivela cosa lo turba, ovvero il pensiero che lui possa essere stato ingiustamente graziato rispetto al rischio eliminazione dal primo serale: “Ho fatto una sola esibizione e di mer*a! Preferisco cantare male ed essere eliminato”. Intanto, il fandom lo invita a riflettere prima di maturare una scelta affrettata di lasciare lo show, soprattutto in virtù del fatto che il suo duetto registrato con LDA al primo serale di Amici 21, sulle note di Vento d’estate (in una rivisitazione del brano originale di Max Gazzé) è ora virale in rete e registra un notevole volume di interazioni social di consenso.

Che Calma possa, comunque, ritirarsi dal serale di Amici 21? Staremo a vedere.

