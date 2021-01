Calogero, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ “Ho 36 anni e cerco una donna…”

Il parterre del trono over di Uomini e Donne si arricchisce con l’arrivo di un giovane cavaliere che si è presentato alle dame e ai telespettatori durante la puntata del 19 gennaio del dating show di canale 5. Il nuovo cavaliere del trono over di chiama Calogero, ha 36 anni, è moro e non ha molte preferenze sul genere di donna che vorrebbe al proprio fianco anche se, come età, la vorrebbe coetanea. Calogero che si presenta al pubblico con il diminuitivo Gero, confessa di aver avuto una fidanzata di 26 anni e una di 32 anni. Tra le dame presenti nel parterre ammette di essere rimasto colpito da alcune dame, tra le quali indica Nicole con cui, poi, si condesa un ballo. L’arrivo di Gero viene accolto con entusiasmo dal pubblico, ma anche dalle dame del parterre che non hanno ancora trovato un corteggiatore.

CALOGERO, NUOVO CAVALIERE DI UOMINI E DONNE: WEB IMPAZZITO

Il fascino meditteraneo di Calogero conquista tutti. Di poche parole, il nuovo cavaliere si limita a spiegare di aver un passato come tutti e di aver detto addio alla sua ultima fidanzata perchè non si capivano più. Il cavaliere, inotre, spiega di essere alla ricerca del proprio futuro lavorativo dopo essere stato il titolare di alcuni locali gestiti anche con l’aiuto della famiglia. Di fronte a Calogero, Tina Cipollari stuzzica Gemma Galgani esortandola a non guardare il nuovo cavaliere che esclude di poter avere storie con donne molto più grandi di lui. L’arrivo di Calogero conquista tutto il web.



