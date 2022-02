Camaleonte e Riccardo Fogli, duetto “Sono solo canzonette”, Il Cantante Mascherato/ Omaggio a Bennato

CAMALEONTE, DUETTO “SONO SOLO CANZONETTE”: RICCARDO FOGLI AL CANTANTE MASCHERATO

Camaleonte e Riccardo Fogli cantano “Sono solo canzonette” nella prima puntata del Cantante Mascherato, un pezzo iconico e rappresentativo della carriera di Edoardo Bennato. La canzone, pubblicata nel 1980, non è altro che un concept album, nonché settimo lavoro in studio del famoso cantautore italiano, che si ispirò alla storia di Peter Pan. Chissà che questo non possa già essere, in qualche modo, una sorta di indizio su chi si possa nascondere sotto il misterioso costume.

Riccardo Fogli, naturalmente, darà una gran bella mano a Camaleonte, riportando sul palco un pezzo importante, che ha fatto sognare intere generazioni. Riccardo Fogli, per chi non lo conoscesse, è stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 (ritornando poi nel gruppo come quinto componente tra il 2015 e il 2016) ma anche storico vincitore del trentaduesimo Festival di Sanremo.

RICCARDO FOGLI A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON CAMALEONTE

Riccardo Fogli è il duettante di Camaleonte al Cantante Mascherato. Come dicevamo, dopo 42 anni di assenza, è tornato a far parte dei Pooh per il mitico tour “Reunion” del 2016, organizzato per celebrare il cinquantesimo anno di attività del gruppo. Terminata l’avventura “Reunion” con i Pooh, Riccardo Fogli ha realizzato per Sperling & Kupfer l’autobiografia Un uomo che ha vissuto – Storie di tutti i miei giorni.

Nel 2017, invece, è uscito l’album Insieme, realizzato in collaborazione con Roby Facchinetti. Con quest’ultimo prende anche al Festival di Sanremo 2018, mentre l’anno seguente approda all’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Tra i suoi lavori più recenti il singolo La tenerezza 93, dedicato al figlio.

