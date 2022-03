Camaleonte, Il Cantante Mascherato 2022, chi è?/ Il pubblico: “E’ Morgan!”

La quarta puntata de Il Cantante Mascherato 2022 continua a stuzzicare la curiosità di molti, con la presenza del Camaleonte, un mistero ancora da svelare e che sta dividendo sia la giuria che il pubblico, tra chi sospetta che sia Ricardo Rossi, chi Morgan. Ma nella lista dei sospettati ci sono anche Costantino della Gherardesca e Claudio Amendola. Come succede con tutte le altre maschere, anche il Camaleonte, prima della sua esibizione, si presenta con un filmato, in cui sgancia degli indizi utili. Indizi che anche nella scorsa puntata sono stati raccolti dai giudici da Francesco Facchinetti, ritornato in studio, dopo essere stato sostituito da Iva Zanicchi, perché costretto a casa per il Covid, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Arisa.

La cantante, vincitrice di Ballando con le stelle tempo aveva azzardato anche il nome di Roberto Giacobbo, soprattutto per la postura. L’ex conduttrice di “Detto Fatto”, invece ha suggerito proprio Claudio Amendola. Ma chi si nasconde realmente dietro la maschera del Camaleonte? Il profilo non appare scontato, ma la sua presentazione dice molto: “A scuola da bambino le maestre mi definivano il classico bambino irrequieto. Io in realtà nascondeva una vena artistica e solo al ginnasio ho messo in atto il mio talento. Organizzavo in classe dei bigliettini da passare, un modo silenzioso per rimorchiare le ragazze. “ Esordisce così il racconto del camaleonte.

Camaleonte, chi è? Gli indizi de il Cantante Mascherato 2022

Il Camaleonte de Il Cantante Mascherato 2022 è uno dei personaggi più curiosi di questa edizione. Ancora la sua identità non è stata svelata, ma le caratteristiche che sono spuntate nella sua ultima presentazione, possono tracciare delle ipotesi: “Sono stato sempre molto curioso e per esempio andavo da tutti i negozianti del mio quartiere a chiedere come si facesse il loro mestiere. Tant’è vero che ancora oggi se mi imbatto in qualche cosa che mi interessa, cerco di sapere tutto ciò che lo riguarda.” I giudici si trovano a buon punto? Quello che aggiunge la maschera, prima dell’esibizione, ha fatto pensare la giuria.

Arisa infatti dice inaspettatamente Marco Bocci, ma il pubblico urla Morgan. Flavio Insinna riconferma Riccardo Rossi. “Sono una persona allegra, un grande entusiasta e parto sempre in quarta per ogni avventura, anche questa che sto vivendo ed è una regola che ho applicato a tutti i lavori che ho fatto in vita mia, prima di trovare la mia strada. Detesto l’imprecisione e se qualcuno mi dice per esempio ‘Andiamo a cena fuori la prossima settimana?’ e la settimana passa senza che sia successo niente. per me […] è chiusa.” Chi si nasconde sotto la maschera del Camaleonte de Il cantante mascherato 2022?



