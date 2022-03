CAMALEONTE IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: Rossi o Costantino, ma non solo…

Camaleonte, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Il Camaleonte ha mantenuto segreta la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato e si appresta a vivere l’appuntamento di questa sera, venerdì 24 febbraio, ancora una volta da protagonista. Dunque chi si nasconde sotto la sua maschera? Gli indizi sono diventati un po’ più chiari e riordinando le idee degli investigatori e del pubblico social, le strade sembrano incanalarsi in direzione mondo dello spettacolo.

Continuano tuttavia ad essere parecchi i nomi che continuano a circolare sulla reale identità di questa maschera. I giurati hanno battuto strade potenzialmente percorribili e tutte con un loro perché. La seconda puntata ha inoltre fornito nuovi indizi che da un lato hanno confermato certe sensazioni, dall’altro le hanno completamente ribaltate. “Sono una persona allegra, un grande entusiasta e parto sempre in quarta per ogni avventura. Ed è una regola che ho applicato a tutti i lavori che ho fatto prima di trovare la mia strada. Detesto l’imprecisione”, ha ammesso Camaleonte nella clip della puntata.

Camaleonte tra Lillo, Costantino della Gherardesca e altri personaggi intriganti

Chi c’è davvero dentro il costume Camaleonte? Le soluzioni si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità della maschera, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori de Il Cantante Mascherato il personaggio misterioso potrebbe uno tra Costantino della Gherardesca, Riccardo Rossi, Lillo e Claudio Amendola. Sarà davvero così?

Una buona fetta del pubblico si è trovata, almeno inizialmente, d’accordo con la teoria su Riccardo Rossi, probabilmente anche per la voce. Ma attenzione alla sensibilità spiccata di Arisa, che ha fatto due nomi interessanti come Roberto Giacobbo (per la postura) e Lillo. C’è poi la soluzione che porta a Claudio Amendola, profilo suggerito dalla Balivo, ma che per un motivo o per l’altro non convince fino in fondo.

