Camaleonte, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Milly Carlucci svela: “E’ un po’ particolare…”

Chi è Camaleonte de Il Cantante Mascherato?

Prende il via oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. Tra i protagonisti di questa edizione – la terza dopo i fantastici feedback della scorsa stagione – c’è anche Camaleonte, maschera imprevedibile e luminosa, che muta esibizione dopo esibizione. Nel filmato postato sull’account Instagram ufficiale del programma, ecco che la presentatrice Milly Carlucci che cerca di dare qualche indizio sul misterioso cantante mascherato: “Questo personaggio lo posso definire luminoso. Luminoso perché è un camaleonte completamente vestito di led luminosi, che cambiano colore”. L’illustrazione mostra davvero poco, la Carlucci però insiste fornendo nuovi elementi descrittivi: “E’ difficile chiaramente vedere questa caratteristica però c’è. Questo è un animale particolare, usando un gioco di parole è elettrizzante”.

Camaleonte, chi si nasconde sotto la maschera? Pubblico in alto mare, idea Malgioglio

Anche in questo caso, come per altri concorrenti mascherati, il pubblico è ancora in alto mare. Siamo in una fase in cui è difficile azzardare pronostici credibili sulla reale identità del personaggio, specialmente appigliandosi ai soli indizi forniti dalla Carlucci. Questa sera, naturalmente, si potrà captare qualcosa di più rilevante sul Cantante Mascherato, anche se le ipotesi si susseguono da ore. Sui social vengono fatti i nomi più disparati e senza un vero e proprio senso logico.

Qualche internauta pensa che la descrizione de il Camaleonte de Il cantante Mascherato possa portare al nome di Cristiano Malgioglio, mentre qualche altro telespettatore crede che sotto la maschera del Camaleonte possa nascondersi Elettra Lamborghini. Spazio poi ad altre ipotesi che porterebbero a Maurizio Vandelli o al comico Max Giusti. Chi avrà indovinato? Per scoprirlo non resta che assistere alla prima puntata de Il Cantante Mascherato. Appuntamento a stasera, 21.25, su Rai1.

