Camaleonti, polemica con Amadeus/ “Perché Sanremo 2023 non ricorda Tonino Cripezzi?”

I Camaleonti, intervenuti a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio, hanno lanciato una frecciata ad Amadeus, direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2023. In particolare, Livio Macchia, ha evidenziato: “Capisco che Amadeus a Sanremo ricordi Stefano D’Orazio con i Pooh, è giustissimo, per carità… Ma, visto che viene dato tanto spazio alla memoria, perché non ricordare anche Tonino Cripezzi?”.

I CAMALEONTI: “AMADEUS A SANREMO DEVE RICORDARE ANCHE TONINO CRIPEZZI, VITTORIO DE SCALZI E PEPE SALVADERI”

Subito dopo, i Camaleonti hanno aggiunto che sarebbe opportuno in occasione del prossimo Festival di Sanremo effettuare un omaggio non soltanto a Tonino Cripezzi, strappato prematuramente alla vita da un malore improvviso la scorsa estate, ma anche a Vittorio De Scalzi dei New Trolls e a Pepe Salvaderi dei Dik Dik. Un’affermazione che Livio Macchia ha effettuato con enfasi e, al tempo stesso, educazione. Serena Bortone ha condiviso il suo ragionamento, rammentando come Amadeus sia sempre molto attento alla sfera dei tributi e dei ricordi di coloro che hanno contribuito a rendere grande la musica italiana e ad accrescerne il prestigio grazie alle proprie doti tecniche e strumentali.

