Camara alla Roma?/ Calciomercato news, ecco l’offerta per il sostituto di Wijnaldum

In questa sessione estiva di calciomercato sembra poter prendere corpo il trasferimento di Mady Camara alla Roma così da completare il centrocampo. I giallorossi sono rimasti scottati dal brutto infortunio rimediato da Georginio Wijnaldum, appena arrivato dopo una trattativa complicata con il PSG e costretto ai box fino al 2023 a causa della frattura composta della tibia della gamba destra riportata in allenamento per la quale si dovrebbe decidere proprio oggi se operare o meno, ed hanno messo nel mirino il giocatore dell’Olympiakos per sostituirlo.

Sotto contratto con i biancorossi fino al giugno del 2024, Camara è un venticinquenne guineano che lo scorso anno ha saputo collezionare ben 45 presenze complessive tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da due reti ed altrettanti assist vincenti per i suoi compagni, oltre ad aver già disputato tre partite quest’anno tra qualificazione alla Champions ed all’Europa League. Interno di centrocampo naturale, all’occorrenza il classe 1997 Camara è in grado di giocare anche in mediana davanti alla difesa oppure sulla trequarti a supporto del reparto avanzato.

Calciomercato news, la prima offerta per portare Camara alla Roma

I nomi emersi per rimpiazzare Wijnaldum nei giorni scorsi sono diversi ma le chances di vedere Mady Camara alla Roma entro la fine del calciomercato estivo sembrano abbastanza buone. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la formula per portare Camara nella Capitale dovrebbe essere quella del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni sebbene i greci dell’Olympiakos spingano per l’obbligo. La sensazione è che le parti possano venirsi incontro e trovare una soluzione in tempi brevi.

