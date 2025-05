Cambia la data per Napoli Cagliari e Como Inter, partite anticipate a venerdì

Il campionato di Serie A non ha ancora un vincitore che verrà quindi deciso il prossimo weekend nell’ultima giornata, i pareggi dei nerazzurri e dei partenopei infatti hanno mantenuto invariata la classifica con la squadra di Simone Inzaghi dietro a quella di Antonio Conte di 1 punto. Anche se è improbabile quindi è ancora possibile che le due squadre arrivino alla fine della competizione a pari punti e con gli scontri diretti in parità visti i due pareggi, situazione che porterebbe ad uno spareggio, per questo cambia la data per Napoli-Cagliari e Como-Inter, le due partite scudetto.

In precedenza le due partite si sarebbero dovute giocare in contemporanea con tutte le altre alle 15.00 di domenica 25 maggio, l’Inter poi sarà impegnata il 31 maggio nella finale di Champions League contro il PSG e successivamente nella preparazione e partecipazione del Mondiale per Club, per questo la data per l’eventuale spareggio dovrà essere precedente alla fine del mese. Per questo le partite di campionato dei nerazzurri e del Napoli sono state spostate a venerdì 23 maggio alle ore 20.45, con lunedì 26 come eventuale data dello spareggio alle 20.45.

Cambia la data per Napoli Cagliari e Como Inter ma confermate quelle delle altre partite

Cambia la data per Napoli e Inter ma non per le altre squadre di Serie A, infatti il Como ha raggiunto la salvezza ormai da diverse giornate e non rientra nella lotta per un posto nelle competizioni europee mentre il Cagliari, con la vittoria 3-0 contro il Venezia, ha raggiunto la salvezza matematica. Vengono mantenute quindi le partite di sabato Bologna-Genoa e Milan-Monza che non hanno più impatto sulla classifica, mentre domenica in contemporanea si giocheranno tutte le altre sfide della trentottesima giornata che vedono impegnate squadre che lottano per la salvezza o per un posto in Europa nella prossima stagione.

Sulla scelta della data del possibile spareggio scudetto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha confessato che è stato difficile in quanto si voleva dare ai tifosi la possibilità di festeggiare la vittoria dello scudetto in un giorno festivo che però non avrebbe garantito all’Inter un giusto riposo per la finale di Champions League in caso di spareggio. Sulla sede dell’eventuale partita aggiuntiva per lo scudetto ha poi spiegato che per regolamento sarebbe da disputare a Milano ma vista la presenza di una squadra della città nel caso verrebbe disputata a Roma.