Cambiamenti climatici aumentano la mortalità/ Picco di decessi nei mesi più critici

La Liguria è la regione con l’età media più alta, seguita dal Friuli Venezia Giulia e l’Umbria. Mentre le Regioni più giovani sono la Campania, Trentino Alto Adige e Sicilia. Nonostante la popolazione sia in diminuzione, in Italia aumentano gli stranieri. La popolazione residente è in calo di 179.000 unità ma la popolazione straniera residente in Italia supera i 5 milioni, in aumento di 20.000 unità sul 2022.