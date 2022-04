Cambiamento Climatico, ad Amici 21 Albe canta l’Earth Day al quinto serale/ “Cosa resterà di questo Pianeta?”

Amici 21, Albe anticipa l’Earth Day: quando si celebra la giornata dedicata alla Terra contro il cambiamento climatico

In data odierna, 22 aprile, ricorre su scala mondiale l’Earth Day, ovvero la giornata internazionale dedicata al Pianeta Terra (Earth Day) contro il cambiamento climatico, la casa comune che il genere umano e le altre specie viventi abitano e che Albe (Alberto La Malfa, pupillo di Anna Pettinelli) ha ricordato in apertura del quinto serale di Amici 21. In occasione della prima sfida, alla prima manche della competizione a 3 squadre, che lo vedeva contrapporsi all’amico rivale e record di stream LDA con una cover personalizzata di Niente paura di Luciano Ligabue, Albe ha eseguito una rivisitazione sulle note di Cosa resterà degli anni ’80 di Raf, dedicata al Pianeta Terra (Earth Day).

Amici 21, Albe e Serena in "luna di miele" a Parigi/ Il regalo di Maria De Filippi

“Tra 10 anni pura distruzione, per questo Pianeta. Se non ricordo male lo diceva Greta -esordisce Albe nell’intro della cover dance-pop e dal monito green, che menziona l’adolescente paladina della Terra, Greta Thungerb-. Io non vedo una rivoluzione ma l’evoluzione del chissenefrega. E la natura muore, divampano gli incendi anche se dal cielo piove. E non è più la Terra quel posto migliore, dato che dall’alto sembra che c’abbia un tumore…”. Poi, il plot-twist del refrain: “Cosa resterà di questo Pianeta, chi lo salverà…. non posso farlo da solo, non posso tappare il buco dell’ozono, continuo a chiedermi ancora. Cosa resterà… di questi oceani di plastica, senza un goccio di flora e di fauna. Pensiamo davvero che il nostro rimedio sia solamente… di fare finta, di non vedere… il male che ci fa”.

Amici 21, Zerbi sfida Albe con LDA su Luca Carboni/ Il guanto divide

Albe e l’Earth Day (contro il cambiamento climatico) al quinto serale di Amici 21: la sfida con LDA

Barre profonde e dinamiche quelle scritte da Albe e che ergono il pupillo di Anna Pettinelli all’outsider del serale di Amici 21 nonché al titolo di degno rivale di LDA, che insieme al primo cantante possono dirsi i più inclini -tra i concorrenti del talent Mediaset- alle rivisitazioni di pezzi cult della musica. E il tributo alla Terra di Albe, che anticipa Earth Day di oggi), poi continua con la seconda strofa: ” A volte generalizziamo sulla mia generazione, ma qua è il genere umano che non genera una soluzione. E infatti più che passi falsi vedo passi avanti nella deforestazione… è chiaro che le idee non sono chiare, basterebbe un ideale: meglio prevenire che curare!”. Insomma, con la sua cover, Albe invita la generazione Z, ma anche tutte le altre, a fare passi avanti per la tutela dell’ambiente e del Pianeta Terra che le specie viventi abitano, quando basterebbero piccoli gesti di attenzione all’ordine del giorno per salvare il Pianeta dal global change, come ad esempio non inquinare le spiagge d’estate.

Amici 21, Luigi Strangis crolla: è crisi?/ "A volte mi isolo"

A fronteggiare Albe è stata la cover sulle note di Niente Paura di Ligabue di LDA (al secolo Luca D’Alessio), che con la sua rivisitazione ha portato sul palco di Amici 21 un altro tema impegnato: la paura di crescere e l’ansia sociale. E la giuria adibita alle votazioni, al quinto serale di Amici 21, non ha lesinato giudizi sui due cantautori e papabili finalisti del talent di Maria De Filippi. Stash Fiordispino dei The Kolors ha riportato: “Lda, si vede che sentiva quello che cantava, si vedeva che cantavi quello che pensi. Albe: lui è sempre nel suo mondo scanzonato, però hai fatto consapevolmente un’operazione di twist di un cult della musica e hai portato un messaggio importante”. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha registrato, infine, un endorsement per Albe: “Albe sei stato bravo, un messaggio Green power, mi è piaciuto tanto, è importante sentire queste parole. Voi giovani dovete fare qualcosa”.

La Giornata della Terra (Earth Day), che ricorre in data odierna contro il cambiamento climatico, nasce negli Stati Uniti. Nel 1970 si svolgeva la prima edizione della giornata dedicata alla Terra, con la mobilitazione di oltre 20 milioni di persone per chiedere maggiore protezione per il Pianeta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA