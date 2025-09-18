Rapporto Onu rilancia l'allarme cambiamento climatico e risorse idriche, l'Ue studia un piano emissioni da presentare a Cop30 di novembre

Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le risorse idriche, un rapporto dell’Onu pubblicato il 18 settembre lancia l’allarme sul ciclo dell’acqua che a causa del riscaldamento globale e dei fenomeni intensi risulta gravemente squilibrato. La situazione sta quindi mettendo in pericolo intere popolazioni, con un importante impatto sulla vita e sulla distribuzione dei mezzi di sussistenza. Come evidenziato dalla ricerca del dipartimento meteorologico delle Nazioni Unite, zone climatiche si stanno dividendo nettamente, tra quelle soggette a frequenti alluvioni ed inondazioni provocate da eventi sempre più estremi e quelle invece dove perdura una situazione di siccità che sta causando una desertificazione dell’ambiente.

Tra queste aree ci sono in particolare quelle dell’Africa meridionale e del Sud America settentrionale, che hanno sofferto lo scorso anno, quello più caldo mai registrato, di una grave mancanza di precipitazioni con temperature da record, mentre in Europa, Africa Centrale e Asia, sono aumentate le condizioni di umidità e le tempeste.

L’ultimo rapporto Onu sullo stato delle risorse idriche correlato al cambiamento climatico, arriva proprio nel momento in cui la Commissione Europea si appresta a introdurre un nuovo pacchetto di misure per la riduzione delle emissioni. Le soluzioni, nonostante l’impegno da parte dei paesi, potrebbero però non essere sufficienti, specialmente perchè l’obiettivo dovrebbe essere quello del raggiungimento della neutralità entro il 2050 che ha come traguardo intermedio il taglio di almeno il 55% dei gas serra al 2030.

Ci sono però ancora nette divisioni interne sulla strategia da attuare, che, come sottolinea il quotidiano irlandese The Journal, potrebbero portare ad un compromesso di accordo, che in vista della prossima conferenza Onu Cop30 sul clima a novembre, invece di consegnare un vero e proprio piano dettagliato porterà alla presentazione di una dichiarazione di intenti che di fatto non propone azioni concrete.