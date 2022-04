Cambiamento climatico, Giornata della Terra 2022/ Storia Earth Day 22 aprile

Cambiamento climatico, giornata della Terra 2022: cos’è e cosa si celebra

E così anche quest’anno, purtroppo sempre più nel segno del cambiamento climatico, Ricorre oggi venerdì 22 aprile 2022 la 52esima Giornata mondiale della Terra 2022, nota anche come Earth Day. Si tratta di un evento che è completamente dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e che si pone come obiettivo proprio quello di dare risalto ai comportamenti responsabili da parte dell’essere umano per custodire il nostro Pianeta Terra. Le prime celebrazioni della della Terra risalgono all’ottobre del 1969. Durante la Conferenza Unesco che si tenne a San Francisco, l’attivista green John McConnell propose la nascita di una Giornata della Terra da dedicare proprio alla bellezza del nostro Pianeta che successivamente diventerà giornata simbolo della lotta al cambiamento climatico. Un modo, secondo i suoi intenti, per alimentare la consapevolezza di tutti gli esseri umani verso questo importante ed insostituibile patrimonio, spingendo al tempo stesso le istituzioni ed in singoli a custodirlo nel migliore dei modi.

La proposta di McConnell riuscì ad ottenere un grande consenso e l’anno seguente, il 21 marzo 1970, si celebrò per la prima volta a San Francisco la Giornata della Terra. Il mese successivo, esattamente il 22 aprile 1970, fu costituita la giornata della Terra – Earth Day, dal senatore degli States Gaylord Nelson. L’evento coinvolgeva in un primo momento solo gli Usa ma fu poi Denis Hayes – primo coordinatore dell’Earth Day – a rendere l’evento di portata internazionale coinvolgendo 180 nazioni.

La storia della Giornata della Terra e il cambiamento climatico: il 52esimo anniversario dell’Earth Day

Per molto tempo la Giornata della Terra, soprattutto prima che il cambiamento climatico fosse così universalmente riconosciuto, rimase un evento relegato alle scuole ed alle comunità degli Stati Uniti. Solo nel 1990 iniziarono a celebrarsi i primi eventi ed iniziative mondiali dell’Earth Day. All’epoca, ben 141 Paesi decisero di porre finalmente l’accento in maniera importante sulle conseguenze catastrofiche che potrebbero avere comportamenti del tutto irresponsabili. L’evento ebbe una mobilitazione enorme: furono oltre 200 milioni le persone che aderirono in tutto il mondo segnando anche l’inizio dei primi gesti di salvaguardia del nostro Pianeta. Gli eventi per la Giornata della Terra ebbero un grandissimo impatto soprattutto in merito al tema del riciclo aprendo al tempo stesso la strada al Summit della Terra organizzato dalle Nazioni Unite a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. Grazie ad Internet, nel 2000 la Giornata della Terra coinvolse 183 Paesi e centinaia di milioni di persone.

Ma come sarà il 52esimo anniversario dell’Earth Day? Quest’anno, in occasione della Giornata della Terra 2022 non mancheranno le iniziative promosse dalle associazioni ambientaliste, a partire da Legambiente che propone un pacchetto di 10 impegni per il futuro che andranno a coinvolgere governo e cittadini. A proposito dei cittadini, l’auspicio è che siano sempre più attenti ad una spesa intelligente, a uno stile di vita sano e sostenibile, al riciclo, agli orti urbani, contribuendo concretamente a salvaguardare il nostro Pianeta.

Le iniziative in tutta Italia per la Giornata della Terra 2022 e contro il cambiamento climatico

Quest’anno, in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile 2022, lo slogan scelto e che chiama tutti all’azione sarà “#investinourplanet”, ovvero “investire sul nostro pianeta” a prendere coscienza, tra gli altri problemi, del cambiamento climatico. Ciò significa prendere coscienza pienamente di ciò che da anni sostengono i maggiori scienziati, ovvero che ci ritroviamo a vivere gli effetti di un cambiamento climatico senza precedenti e che le cose saranno destinate a peggiorare se non si interverrà in maniera concreta adottando iniziative serie mirate alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. In che modo? Ad esempio riducendo l’inquinamento e il riscaldamento globale. Perchè, come si legge sul sito ufficiale della manifestazione, “un futuro green è un futuro prospero”.

Tante le iniziative e gli impegni concreti a favore del cambiamento climatico per questa Giornata della Terra 2022, per la quale si mobilita anche Nespresso che lancia la Foresta Nespresso, la prima di soli alberi di caffè, in collaborazione con Treedom, piattaforma online che permette di piantare alberi a distanza e seguirne la loro crescita e gli aggiornamenti sui progetti agroforestali di cui fanno parte. A mobilitarsi è anche l’Unicef: protagonisti della Giornata della Terra 2022 saranno anche i bambini. Nel mondo circa un miliardo di bambini è a rischio “estremamente elevato” per gli impatti della crisi climatica. A tal fine Unicef torna nelle piazze d’Italia con la campagna “Cambiamo Aria- uniti per un mondo sostenibile”, a sostegno dell’impegno dei giovani sul cambiamento climatico.

