Cambiare indirizzo visita fiscale/ Come farlo online senza rischiare sanzioni (1 luglio 2023)

Cambiare l’indirizzo della visita fiscale è un diritto che spetta a qualsiasi lavoratore (sia nel settore pubblico che privato), per poter comunicare adeguatamente la nuova reperibilità nei giorni di assenza sul lavoro (talvolta legati alla malattia).

Grazie al nuovo “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, è possibile variare l’indirizzo di reperibilità tramite una semplice procedura online. In questo modo non si rischiano inutili sanzioni disciplinari, che nella maggior parte dei casi influenzerebbero negativamente sull’ambiente di lavoro.

Cambiare indirizzo visita fiscale: procedura per farlo online

Se si avesse necessità di cambiare indirizzo per la visita fiscale, suggeriamo di farlo al più presto, in quanto la Legge in materia obbliga il lavoratore in malattia a dover tenersi reperibile in determinate giornate e orari:

Per il settore privato: dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00. Mentre dalle ore 17:00 fino alle ore 19:00. Per il settore pubblico: dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00. Mentre dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00.

Per poter variare l’indirizzo di reperibilità è sufficiente effettuare il log–in alla pagina istituzionale INPS. Dopo aver eseguito l’accesso alla propria area riservata, occorre seguire questo percorso:

“Visualizza visite” e successivamente andare su “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”. Come al solito, per l’accesso occorre utilizzare un’autenticazione digitale (CNS, CIE oppure SPID).

Per ogni visita fiscale che è presente sul sistema INPS, è possibile consultare tutti i dettagli: leggere il numero identificativo, l’orario e il giorno di visita, e la tipologia di accertamento (domiciliare oppure ambulatoriale).

Suggeriamo al lavoratore, di leggere il certificato di malattia per accertarsi che l’indirizzo di reperibilità sia corretto. Viceversa, sarebbe l’occasione giusta per poter sfruttare il nuovo strumento online dell’INPS, che dà l’opportunità di cambiare l’indirizzo per la visita fiscale in modo immediato.

Ribadiamo l'importanza per evitare delle sanzioni disciplinari che potrebbero gravare il lavoratore (sia pubblico che privato).











