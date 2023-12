“Cambiare le mutande tutti i giorni fa male”/ L’esperta: “Sostanze chimiche nel bucato sono dannose”

L’istituto d’opinione GfK ha scoperto che quasi il 25% degli uomini in Germania non cambia la biancheria intima ogni giorno. La professoressa Iris Chaberny, direttrice dell’Istituto per l’igiene e docente di igiene e medicina ambientale di Lipsia non lo ritiene preoccupante. “Il mio compito è proteggere i pazienti in ospedale da agenti patogeni e virus multiresistenti e formare specialisti presso l’Istituto di Igiene. Secondo l’attuale “Manuale per l’igiene ospedaliera e ambulatoriale”, ad esempio, la biancheria intima dovrebbe essere cambiata ogni due giorni e gli asciugamani due volte a settimana” spiega al Süddeutsche Zeitung. Oggi, però, è difficile che ciò avvenga: “Da un lato, ora abbiamo un accesso facile e poco costoso ai prodotti tessili. D’altro canto, le emissioni nella nostra cultura portano all’esclusione sociale, che deve essere prevenuta. L’industria dei profumi ha svolto un lavoro persuasivo in questo senso, tanto che ora c’è un consenso sul fatto che soffocare gli odori del corpo è socialmente accettabile” aggiunge.

Astrazeneca, accordo con Absci per nuovi farmaci anti cancro/ "Saranno sviluppati da IA"

“Molte persone credono che lo sporco faccia male alla salute. Ma le sostanze chimiche che utilizziamo nel bucato sono le più dannose per la salute e per l’ambiente” spiega Chaberny. Quando le viene chiesto cosa pensi di una Tiktoker che consiglia di buttare via le mutande dopo 6 mesi, lei replica: “Molte persone pensano di sapere cosa significa igiene. Ecco perché tutti parlano. Durante il lavaggio in macchina, tutto viene pulito con detersivo e sufficientemente risciacquato. A questo scopo sono sufficienti 30-40 gradi; il solo processo meccanico garantisce che i batteri non persistano. Se poi asciughiamo la biancheria al sole, cioè con la luce UV, tutti i batteri moriranno. È chiaro che la biancheria intima non diventa sterile, cioè priva di microrganismi. Ma comunque non è più così appena lo indosso e non dovrebbe esserlo”.

Tempeste solari in arrivo oggi e domani sulla Terra/ Apparso maxi "buco" sul Sole: quali sono i rischi

L’esperta: “Cambiare le mutande ogni giorno non fa bene. Abbiamo bisogno di microrganismi per vivere”

Iris Chaberny, direttrice dell’Istituto per l’igiene, non ha dubbi: “Abbiamo bisogno di microrganismi per vivere. Tra l’altro, alcuni batteri mantengono il mantello acido della pelle; se li eliminiamo, diventa vulnerabile e si secca. Mentre la diversità dei batteri è ridotta al minimo, quelli rimanenti si moltiplicano in modo da poter svolgere il loro vero lavoro: dannoso. Senza batteri, l’intestino non sarebbe in grado di elaborare il cibo o assorbire le vitamine. Ciò dimostra che viviamo in simbiosi con loro”. Con un’igiene corretta, secondo l’esperta stiamo mettendo a repentaglio tutto ciò, spiega al Süddeutsche Zeitung.

Ectogenesi permetterà di non partorire più/ Ricercatrice: "Utero artificiale abolirà le differenze di genere"

“Tutto inizia con il fatto che molte persone non sanno cosa significhi realmente l’igiene. Nell’antichità Igea era considerata la dea della salute. Il termine igiene non significa che qualcosa debba essere pulito o addirittura sterile. Si riferisce piuttosto a tutto ciò che serve a mantenere la salute” sottolinea. La biancheria usurata non diventa antigienica e pericolosa per la salute “a meno che non si abbiano lesioni sulla superficie della pelle. Gli agenti patogeni possono quindi penetrarvi. Il vero problema è lo stress meccanico, cioè lo sfregamento o il taglio del tessuto sulla pelle”. Mutande come il perizoma “in determinate situazioni possono essere appropriate, ma non necessariamente nella vita di tutti i giorni” conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA