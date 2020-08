Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr Childers (oggi, 10 agosto)

Cambiare per amore va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:40 di oggi, lunedì 10 agosto. Tratta di una pellicola televisiva nata negli Stati Uniti d’America nel 2017 è distribuita con titolo originale A Moving Romance. È stata prodotta dalla Larry levinson Production con la regia affidata a W. D. Hogan mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati pensati e scritti da Victoria Rose, Alex Greenfield e Emily Lawrence. Nel cast figurano tra gli altri Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O’Heir, Blake Hood, Walter Perez e Patty McCormack.

Cambiare per amore, la trama del film

Ecco la trama di Cambiare per amore. Olivia per realizzare il proprio sogno di diventare interior design, da alcuni anni ha lasciato la propria famiglia e la propria cittadina in California per andare a vivere a New York. La sua esperienza nella Grande Mela si è rivelata immediatamente molto positiva in quanto ha iniziato a lavorare per una delle più importanti società operanti nel settore del design e dell’arredamento per interni. Tuttavia, per una serie di coincidenze e soprattutto sfortunate situazioni, la giovane donna si trova a dover essere licenziata nonostante il suo talento non venga mai messo in discussione.

La sua speranza è che questa sia una situazione assolutamente temporanea e che ben presto possa riprendere a lavorare. Le cose, tuttavia, vanno per le lunghe e siccome sono diversi giorni che non lavora e le risorse in banca si assottigliano sempre di più, decide di ritornare almeno per un breve tempo nella sua cittadina natale anche per partecipare ai festeggiamenti che suo padre sta organizzando in occasione del XXV anniversario della nascita e dalla fondazione dell’azienda della famiglia.

Il suo ritorno in California sarà salutato con soddisfazione da tutti i compagni della famiglia che ovviamente sono molto felici di rivederla, ma allo stesso tempo con grande tristezza devono prendere atto che anche gli affari per la loro azienda stanno andando nel verso sbagliato. Olivia, dunque, decide di sfruttare questa pausa lavorativa forzata per dare una mano all’azienda di famiglia e magari permettere di ristabilire l’equilibrio tra entrate ed uscite. Questo suo ritorno tuttavia le permetterà anche di fare la conoscenza di un nuovo dipendente dal carattere quanto mi hai deciso, ma estremamente affascinante.

Olivia trascorrerà molto tempo insieme a lui e dopo alcuni giorni i due si renderanno conto di avere qualcosa che li unisce e che soprattutto possono sperare anche di essere felici condividendo la quotidianità. Nasce l’amore ma nel frattempo da New York arriva un’importante proposta di lavoro come interior design per un’azienda ancora più rilevante. Insomma, la donna finalmente potrà realizzare il proprio sogno professionale ma questo potrebbe farle perdere un’importante opportunità di essere felice in amore.



