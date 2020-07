Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr Childers (oggi, 29 luglio)

Cambiare per amore sarà trasmesso da Canale 5 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, apartire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Larry Levinson Production con regia affidata a W. D. Hogan. Si tratta di un film distribuito direttamente in televisione con soggetto e sceneggiatura di Emily Lawrence, Alex Greenfield e Victoria Rose,. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Stephen Graziano e nel cast sono presenti tra gli altri Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O’Heir, Brit Shaw, Galadriel Stineman e Walter Perez.

Cambiare per amore, la trama del film

Ecco la trama di Cambiare per amore. Una donna di nome Olivia da alcuni anni ha lasciato la propria cittadina per andare a vivere a New York e sfruttare le enormi potenzialità della città per trovare il lavoro dei suoi sogni. Infatti, da sempre culla il sogno di poter lavorare come interior design per alcune delle più importanti società di arredamento e di vendita immobiliare presenti sul territorio americano. Nonostante disponga di tanto talento, la donna sta riscontrando enormi problematiche che riuscirà a soddisfare questo suo desiderio Tant’è che prende in considerazione l’idea di poter tornare a vivere nella sua città natale.

L’occasione giusta per far ritorno in California, le viene data dal venticinquesimo anniversario dalla nascita dell’azienda di famiglia che si occupa di traslochi. Il suo ritorno nella città dei propri genitori, tuttavia, si dimostra piuttosto traumatico in quanto scopre il suo padre per rimettere in sesto la società alle prese con alcune difficoltà economiche ha deciso di ingaggiare un uomo di nome Scott con la mansione di essere il nuovo direttore generale.

Olivia immediatamente dopo il suo arrivo, inizia a scontrarsi con Scott in ragione di un modo di vedere differente per quanto riguarda i problemi aziendali. I due ogni volta che si incontrano finiscono per litigare dimostrando come sia complicato questo genere di lavoro. Volendo però dare una mano ai propri genitori decide di rimanere ancora per qualche giorno e questo permette le di passare molto tempo al fianco del nuovo direttore generale capendolo meglio e soprattutto appianando alcune visioni differenti. Poco alla volta i due riusciranno a smussare il loro rapporto frequentandosi anche durante gli orari non lavorativi.

Poco alla volta tra loro scatta l’amore e purtroppo per Olivia c’è da prendere una decisione importante in quanto è stata contattata da New York per un importante impegno di lavoro che andrebbe quindi a soddisfare quelle che erano le sue aspettative professionali. In questo modo la donna si trova dinanzi ad una difficile decisione in quanto sarà chiamata a valutare tra l’amore ed il lavoro dei suoi sogni.



