Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr Childers (oggi, 7 luglio)

Cambiare per amore va in onda su Canale 5 oggi, 7 luglio, a partire dalle ore 16,30. Diretto da David Hogan nel 2017, il genere è quello romantico di filone giovanilistico. La produzione è americana ed ha avuto una distribuzione esclusivamente televisiva. Gli attori principali sono: Ambyr Childers, Keegan Allen, Romy Rosemont, Walter Perez. Girato in maniera dozzinale il film punta tutto sulla sceneggiatura che rimane comunque sfilacciata in diverse parti dall’inizio alla fine. Mediaset sulla sua rete ammiraglia ci propone uno di quei film a basso budget che sicuramente sono adatti al periodo dell’anno e che possono riempire il pomeriggio di chi preferisce dormire sul divano e ogni tanto ascoltare un paio di sequenze.

Cambiare per amore, la trama del film

La trama di Cambiare per amore è incentrata su una giovane interior designer Olivia che lavora a New York. Purtroppo, un giorno, viene licenziata e si ritrova ad avere molto più tempo a disposizione. Decide così di approfittarne per andare in California e fare una sorpresa al padre per il 25° anniversario dell’attività di famiglia. Quando arriva, conosce Scott, un nuovo dipendente con il quale si ritroverà ad instaurare una stretta collaborazione lavorativa per cercare di dare un nuovo slancio agli affari di famiglia. Se inizialmente tra i due c’è diffidenza, pian piano, si innamorano sino a legarsi sentimentalmente. Purtroppo, però, Olivia dovrà affrontare una dura prova, in quanto, riceve un’allettante proposta lavorativa a New York. Che fare? Optare per la carriera o per l’amore. Una decisione difficile spetta alla ragazza.

