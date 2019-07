Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Keegan Allen (oggi, 5 luglio 2019)

Cambiare per amore andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di venerdì 5 luglio, alle ore 16.50. Si tratta di una commedia romantica del 2017 diretta da W.D. Hogan ed interpretato da Keegan Allen, Jim O’Heir. Questo è uno dei classici film estivi che riempiono il pomeriggio delle reti Mediaset. Ci troviamo di fronte a una pellicola intelligente e che racconta la storia d’amore di due ragazzi. Il film è in grado di commuovere e sicuramente colpisce un’ampia fetta di pubblico attenzione però ovviamente al mondo femminile che potrebbe essere maggiormente colpito dai contorni romantici della storia.

Cambiare per amore, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Cambiare per amore. Olivia Wilson (Ambyr Childers) è una giovane designer residente a New York. Quando perde la il lavoro, la ragazza decide di fare una visita in California ai suoi genitori, che si accingono a festeggiare il 25esimo anniversario dell’attività di famiglia: un’impresa di traslochi. Qui conosce Scott (Keegan Allen), giovane dipendente del padre, assunto come direttore per rimettere in sesto l’attività, che versa in una profonda crisi e rischia la chiusura. Olivia non ha più un lavoro a New York e i genitori hanno bisogno di lei. Decide quindi di fermarsi e dare una mano a Scott, soprattutto in virtù del fatto che non si fida nè di lui nè dei suoi metodi. I due cominciano così a lavorare fianco a fianco e l’iniziale incomprensione lascia rapidamente spazio ad un’infatuazione sempre più intensa. Quando il rapporto fra Scott e Olivia comincia a funzionare, però, la ragazza riceve un’inaspettata offerta di lavoro a New York. Olivia può tornare a testa alta in città e riprendere a lavorare come designer, ma questo significherebbe abbandonare Scott e l’azienda di famiglia. D’altra parte restare in California significherebbe per lei accontentarsi di un lavoro più modesto, seppure nell’impresa di famiglia. Il rapporto con Scott potrebbe portare Olivia a decidere di rimanere con la famiglia, mail richiamo della metropoli è molto forte, soprattutto per una ragazza ambiziosa come lei.

