CAMBIO CALDAIA/ Ecobonus, sconti, taglio ai consumi: le offerte Plenitude per una caldaia ad alta efficienza

Di questi tempi, con l’inverno alle porte, avere una buona caldaia capace di mettere la briglia ai consumi del gas non è roba da poco, anzi, può davvero aiutare a ridurre la spesa energetica delle famiglie. In Italia esiste ancora un parco caldaie datato e poco efficiente, ma nel frattempo la tecnologia ha compiuto grandi passi in avanti, realizzando modelli più performanti e vantaggiosi. Dunque, questo è il momento ideale per la sostituzione della caldaia.

A chi dunque volesse cambiare la vecchia caldaia o fosse intenzionato ad acquistarne una nuova, superando le difficoltà legate alla scelta dell’apparecchio, alla sua installazione e alla complessità delle regole di manutenzione, Plenitude ha progettato un’offerta caldaia che permette di sostituire la caldaia a condensazione con un modello a maggiore efficienza energetica, sfruttando oltre tutto gli incentivi cambio caldaia 2022 (cessione del credito al 65%) e uno sconto progressivo sino a 300 euro.

Plenitude, infatti, non solo propone esclusivamente modelli ad altissima efficienza Riello, ma anche delega a tecnici del settore dell’energia l’incombenza di selezionare la caldaia più adatta alla propria casa e ai propri consumi; eseguire l’installazione della caldaia a regola d’arte (bastano in genere un paio d’ore, ma nel caso il servizio si presenti più complesso, sarà il tecnico selezionato da Plenitude a fornire una stima dei tempi necessari al completamento dell’operazione); ritirare e smaltire l’usato; supportare le famiglie nelle pratiche per la richiesta delle detrazioni fiscali o gestirle direttamente in caso di adesione alla cessione del credito.

Una caldaia a gas a condensazione offre diversi vantaggi: grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie innovative, che garantiscono l’incremento dell’efficienza termica, si ottiene una riduzione dei consumi fino al 30% rispetto alle caldaie a camera aperta di vecchia generazione. Non solo: oltre a questi vantaggi economici – riduzione dei costi e recupero dell’investimento attraverso gli incentivi fiscali – le caldaie a condensazione, progettate con le tecnologie più moderne e nel rispetto delle normative europee sull’ambiente, producono un riscaldamento degli ambienti domestici veloce, uniforme e confortevole, con un occhio anche alla sicurezza delle persone e degli ambienti riscaldati.

Come riportato sul sito di Plenitude, una caldaia a gas a condensazione, infatti, sfrutta il calore due volte, riducendo il consumo di gas e le emissioni di monossido di carbonio e di ossidi di azoto. Nella prima fase la fiamma aumenta la temperatura dell’acqua che circola nell’impianto, sfruttando appieno (e non come accade nelle caldaie di vecchia generazione solo il 70%-80%) la quantità di calore prodotta dalla combustione del gas. Così, anziché disperdere attraverso il camino l’acqua allo stato di vapore presente nei fumi, lasciando inutilizzato il calore latente che accompagna le emissioni (i vecchi modelli sono costretti a questa inefficienza dalla necessità di evitare che i fumi condensino e corrodano le pareti dell’apparecchio), le caldaie a condensazione, proprio in questa seconda fase, dispiegano tutta la loro forza di innovazione e i loro vantaggi, perché i materiali resistenti alla corrosione fanno sì che il vapore venga volutamente fatto condensare prima del suo ingresso in camino e, così facendo, gran parte del suo calore latente viene riutilizzato per preriscaldare l’acqua di ritorno da radiatori e termosifoni.

Ma cosa prevede, in concreto, l’offerta cambio caldaia di Plenitude, i cui prezzi partono da 924 euro? La possibilità di usufruire della cessione del credito al 65% (Ecobonus) se si sostituisce la vecchia caldaia con una a maggiore efficienza energetica o la possibilità di usufruire della detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni) nel caso di installazione di nuova caldaia a condensazione classe A. In più è previsto uno sconto (contributo efficienza) valido fino al 21 dicembre 2022 di 100 euro sulla gamma EGEL310 e di 300 euro sulla gamma EGEL510 e EGEL710. Quanto all’installazione della caldaia, l’operazione è compresa nel prezzo (invece il controllo annuale dei fumi della caldaia non è incluso nel servizio di installazione standard previsto su tutte le caldaie).

Dal punto di vista tecnologico le offerte caldaie a condensazione Plenitude contemplano un termostato smart (consente di raggiungere la classe di efficienza A+ secondo il Regolamento europeo 811/2013) che varia in base al modello di caldaia acquistato tra Riello (RiCLOUD e Hi Comfort, che ottimizzano i consumi nei diversi ambienti e tramite le rispettive app è possibile programmarli ovunque ci si trovi,), Tado° (termostato intelligente che può gestire l’impianto di riscaldamento ovunque ci si trovi tramite app, ma anche tramite Alexa, Siri e Google) e Cube RF (gestisce fino a 6 zone di riscaldamento grazie al sensore wireless, ottimizzando i consumi e programmando il comfort all’interno dell’abitazione con facilità, e grazie all’app ARISTON NET si controlla il sistema di riscaldamento ovunque ci si trovi).

A questo punto per il cambio caldaia non resta che seguire pochi, semplici passi: fissare un primo appuntamento presso il Plenitude Store più vicino; programmare un sopralluogo iniziale da parte del tecnico per la valutazione dell’impianto; stipulare il contratto; installare la nuova caldaia a gas a condensazione, facendo ritirare la vecchia.











