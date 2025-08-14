Dall'ARERA giunge la conferma che dal 2026 il cambio del fornitore della luce e del gas arriverà in meno di 24 ore: non mancano le preoccupazioni.

sDal 2026 il cambio fornitore per la luce e il gas potrebbe avvenire in meno di un giorno. A dirlo con una comunicazione ufficiale è l’ARERA, che introdurrà il sistema rivoluzionario “switching lampo“.

Attualmente il cambio di fornitura avviene in circa uno o due mesi, e nel frattempo le utenze continuano ad esser conteggiate dalla stessa azienda, con il rischio di dover pagare i rincari fino a quando avviene il reale passaggio. E quindi cosa c’è da aspettarsi il prossimo anno?

Cambio fornitore luce e gas in un lampo

L’Autorità di Regolazione per l’Energia e le Reti e l’Ambiente, dal 2026 prevede un cambio fornitore di luce e gas più immediato. Lo switch, grazie alla nuova digitalizzazione potrebbe avvenire in 24 ore.

La normativa avrò effetto grazie al DL numero 210 ed esistente dal 2021, la cui conversione mira a garantire la variazione della fornitura in minor tempo possibile e in qualsiasi giorno (purché sia lavorativo).

La direttiva prevista dall’UE ha precisato però che il cambio repentino (in meno di un giorno), fa riferimento soltanto al Sii (Sistema Informativo Integrato), mentre per l’effettivo cambio ci vorranno almeno 3 settimane. La procedura resta comunque più snella rispetto ai tempi attuali, agevolando così i consumatori finali desiderosi di cambiare l’offerta (magari cercando un risparmio per via dei sovraccosti commerciali).

Perplessità e dubbi di mercato

La possibilità in questione verrà prevista non solo per i clienti domestici ma anche per le imprese business. Ma se da un lato le associazione del settore la reputano una “mossa importante ed essenziale”, alcuni operatori non sarebbero propriamente d’accordo. In particolar modo c’è la preoccupazione che lo switch immediato possa dar luogo al fenomeno del “turismo energetico“, ovvero un cambio strategico ed eccessivo ogni qualvolta il cliente si ritrovi a pagare più soldi e andando spesso a caccia della migliore offerta. Per tal motivo si sta valutando di attuare delle limitazioni sui cambi di fornitura, ponendo ad esempio una soglia massima di switching ammissibili ogni “x” tempo.

