Cambio gomme invernali/ Quando sostituirle e le sanzioni previste dal Codice Stradale

La Legge sull’obbligo del cambio gomme invernali è quasi alle porte. Nonostante non abbiamo avuto temperature così rigide, la normativa parla chiaro: entro il 15 novembre 2022 scatta inesorabilmente la sostituzione obbligatoria degli pneumatici adatti all’inverno.

Nel caso in cui non avvenga il cambio dei gomme invernali, il rischio è quello di incorrere a gravi sanzioni e importi elevati. Tuttavia, non ci resta che iniziare a cercare il gommista di fiducia per poter provvedere il prima possibile, visto che i tempi stringono in ben che non si dica.

Cambio gomme invernali: sanzioni previste

Il cambio gomme invernali deve avvenire entro il 15 novembre. Gli pneumatici che rispetteranno tale normativa, dovranno riportare le sigle M+S, MS, M/S, M–S, M&S, il cui significato sta per fango e neve, che in inglese si traduce in “mud and snow”.

Tali gomme sono perfette per qualsiasi temperatura avversa. Questo significa che anche in condizioni più disastrose o critiche, ad esempio forte umidità o ghiaccio, gli pneumatici invernali sapranno resistere ed evitare situazioni spiacevoli.

Le gomme invernali andranno montate fino al 15 di aprile del 2023. Per chi invece, vorrebbe risparmiare un po’ di soldi e optare per gli pneumatici all season, la Legge lo consente senza limitazioni, con utilizzo assiduo tutto l’anno.

Un’altra possibilità è quella di conservare all’interno del proprio veicolo a quattro ruote, le catene da neve. Una valida alternativa per pagare un po’ meno (rispetto alla sostituzione e montaggio di tutti gli pneumatici), ma pur sempre utile per evitare la sanzione.

Le multe dipendono dal luogo in cui viene constato il reato. Ad esempio, da un minimo di 41 euro fino a massimo 168 euro per le strade del centro abitato, per poi trasformarsi in sanzioni da minimo 84 euro a massimo 355 euro per le autostrade e strade extraurbane.

Per il cambio gomme invernali bisognerà correre ai ripari entro il 15 novembre, in tempi molto stretti.











