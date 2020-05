Cambio moglie, boom di ascolti/ Effetto della vicinanza forzata da quarantena?

Pubblicità

La quarantena ha unito le famiglie oppure la “vicinanza forzata” sortisce l’effetto opposto? La domanda è sicuramente intrigante e naturalmente ci possono essere diverse interpretazioni possibili: ci saranno sicuramente sia coppie prima in crisi che hanno ritrovato l’amore sia matrimoni apparentemente “perfetti” distrutti dalla convivenza prolungata forzata.

Nell’attesa che arrivino dati ufficiali a dirci se separazioni e divorzi saranno aumentati nel 2020 rispetto al passato, possiamo annotare il boom di audience avuto da “Cambio moglie“, programma del canale Nove il cui titolo è già molto indicativo: la prima puntata della nuova serie, andata in onda mercoledì sera, è stata seguita da mezzo milione di spettatori, sfiorando il 2% di share (481 mila spettatori; 1,8%).

Per dare un termine di paragone: rispetto alla media delle prime serate di Nove andate in onda nel mese di maggio, l’ incremento messo a segno è del +22%. Certo, sono numeri comunque piccoli, di una trasmissione di nicchia su un canale non così nazional-popolare: ci può però fornire lo spunto per una riflessione, come quella di Francesca D’Angelo per “Libero quotidiano”, anche perché Cambio moglie è stato anche il quarto programma più commentato sui social.

Pubblicità

CAMBIO MOGLIE: SUCCESSO DOVUTO ALLA QUARANTENA?

Cambio moglie (o anche marito, naturalmente) dunque sembra esprimere alla perfezione il pensiero di chi non ce la fa più a sopportare la convivenza forzata da quarantena e rivuole il proprio spazio vitale – non solo in senso strettamente fisico, che per quello basterebbe il distanziamento sociale.

Così, guardare dal divano Cambio moglie “strappa negli italiani un malizioso sorriso compiaciuto”, secondo D’Angelo: lo show mette in scena due coppie che, per un periodo di tempo, si scambiano le rispettive mogli per sperimentare un nuovo modo di educare i bambini e gestire la casa. Lo scopo delal trasmissione infatti non è “libertino” (almeno ufficialmente): Cambio moglie non è un modo per cercare altri partner, ma un viaggio “verso una casa dove finalmente regna l’ ordine e nessuno deve immolarsi”.

Pubblicità

In questa edizione di Cambio moglie, tra l’ altro, la principale novità è che è stato anche aggiunto il punto di vista del marito: è lui a elencare vizi e virtù del proprio nido. Mercoledì sera c’è stato uno scambio anche geograficamente molto drastico, tra la famiglia De Castro della Val Brembana, in provincia di Bergamo, e la famiglia Cerrone di Napoli. Il programma gioca naturalmente a mischiare gli opposti, per scatenare tensioni e paradossi, ma il suo successo (di nicchia) probabilmente riflette il desiderio di novità che la quarantena ha soffocato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA