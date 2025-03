CAMBIO ORA 2025, COME FUNZIONA E QUANDO PROCEDERE

La tradizione del passaggio dall’ora solare a quella legale si ripete ogni anno, eppure quando si avvicina il momento ci si chiede sempre come spostare le lancette per il cambio dell’ora. Il timore è di confondersi tra la fine dell’ora legale e quello dell’ora solare, ma non c’è nulla da temere, perché questa è l’occasione giusta per chiarire la questione.

Nella notte di domenica 30 marzo 2025 torna l’ora legale, quindi le lancette vanno spostate avanti di un’ora, con la prima conseguenza di dormire un’ora in meno. La consuetudine vuole che alle ore 2 si passi subito alle 3, con lo spostamento delle lancette in avanti, ma chiaramente non è necessario per il cambio ora 2025 doversi svegliare per farlo, lo si può fare al risveglio, a meno che non siate già svegli in quel momento di passaggio.

CAMBIO ORA 2025, COME REGOLARE UN OROLOGIO DA PARETE

Di solito, la regolazione degli orologi non è necessaria, perché siamo circondati da dispositivi che provvedono automaticamente al cambio dell’ora, eppure potreste ritrovarvi a dover regolare uno da parete. In tal caso, prima di procedere, fermate l’orologio, rimuovendo la pila o staccando il meccanismo dell’orologio, dove è necessario. Ci sono orologi con manuali di istruzioni ad hoc, perché i meccanismi possono variare. In ogni caso, è bene maneggiarlo con cura e delicatezza per evitare di rompere gli elementi del meccanismo.

Le lancette in realtà non vanno forzate, perché ci sono i regolatori che vi consentono di spostare le lancette per il cambio dell’ora: le trovare dietro il meccanismo. Regolate la nuova ora con precisione, affidandovi per l’osservazione a un orologio di riferimento, come quello che compare sul televideo o sul vostro cellulare. Una volta rimesso in funzione l’orologio, controllatelo per qualche momento per verificare che funzioni in maniera corretta.

Questi sono i consigli generali utili in vista del cambio ora 2025 per chi dispone di orologi analogici, invece per quelli smart la questione non si pone. In ogni caso, anche se siete circondati da smartphone, computer e dispositivi elettronici, controllate sempre che l’orario sia corretto e non sia necessario aggiornarlo.