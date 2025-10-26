Secondo e ultimo cambio ora 2025: oggi torna l'ora solare, quali sono le differenze con l'ora legale, perché si torna indietro e cosa fare per adattarsi

Tra poche ore scatterà il secondo cambio ora del 2025, quello con cui torneremo all’ora solare e saluteremo l’ora legale, che riavremo nel marzo del prossimo anno, a meno di modifiche, ma questa è un’altra storia.

La principale novità riguarda la percezione della durata delle giornate, che sembreranno più brevi: vedrete quindi il tramonto arrivare prima. A livello pratico, questo significa lasciarsi alle spalle la stagione estiva, anche se al Sud le temperature restano ancora miti.

Questo sistema, introdotto per sfruttare la luminosità naturale e ridurre i consumi energetici, prevede lo spostamento delle lancette indietro di un’ora: alle 3 bisognerà portarle sulle 2. Naturalmente ciò vale solo per gli orologi analogici, poiché quelli digitali si aggiorneranno automaticamente.

I CONSIGLI VERSO IL NUOVO CAMBIO ORA 2025

Anche se un’ora di sonno in più può sembrare allettante, in realtà il corpo deve adattarsi a un nuovo equilibrio: potreste infatti avvertire un po’ di stanchezza o disorientamento, perché l’orologio biologico è chiamato a risincronizzarsi.

Secondo gli esperti, esporsi al mattino alla luce naturale aiuta a regolare il ritmo circadiano e stimola la produzione di serotonina, favorendo il buonumore. Sono utili anche il mantenimento di una routine nei pasti e l’attività fisica, anche leggera, meglio se all’aria aperta. In questi giorni è consigliabile ridurre il consumo di caffeina la sera e rilassarsi prima di dormire, lasciando da parte i dispositivi digitali e abbassando l’intensità delle luci.

COSA CAMBIA TRA ORA SOLARE E ORA LEGALE

La prima differenza tra ora solare e ora legale è che quest’ultima entra in vigore in primavera – di solito nell’ultima domenica di marzo – con le lancette da spostare avanti di un’ora, mentre l’ora solare, che stiamo per accogliere, torna in autunno e comporta il movimento opposto. Si tratta dell’orario “naturale”, perché segue il ritmo effettivo del sole: se l’ora legale massimizza la luce del giorno in estate, quella solare ripristina il ritmo naturale durante l’inverno.

IL DIBATTITO SUI BENEFICI E L’ABOLIZIONE

Il cambio d’ora ha oggi benefici energetici più limitati rispetto al passato, grazie all’illuminazione a basso consumo, ma resta comunque significativo: secondo i calcoli di Terna, in sette mesi di ora legale si risparmiano almeno 90 milioni di euro e 145 mila tonnellate di emissioni. Tuttavia, negli ultimi due decenni il risparmio è diminuito, dimezzandosi rispetto ai livelli precedenti.

Su questo punto si concentra il dibattito europeo: anche se il Consiglio UE ha lasciato cadere il tema, recentemente il commissario europeo Apostolos Tzitzikostas, responsabile dei Trasporti, ha criticato il sistema, sostenendo che danneggia la salute dei cittadini europei e non garantisce più risparmi energetici rilevanti. Anche la Spagna si è detta favorevole ad affrontare nuovamente la questione con gli altri Stati membri.