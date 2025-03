Puntuale come il ritorno delle rondini, anche quest’anno l’ora legale si prepara a fare il suo ingresso nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Alle 2 del mattino, le lancette degli orologi verranno spostate in avanti di 60 minuti, trasformando le 2:00 nelle 3:00, con conseguente guadagno di un’ora di luce e contestuale perdita di un’ora di sonno.

Una tradizione ultracinquantennale

Il meccanismo che alterna 5 mesi di ora solare a 7 mesi di ora legale accompagna l’Italia da oltre 57 anni, coinvolgendo circa settanta Paesi nel mondo. L’idea originaria risale addirittura a Benjamin Franklin, che più di 230 anni fa propose di risparmiare la cera delle candele spostando in avanti gli orologi. Tuttavia, l’adozione su larga scala avvenne solo durante la Prima guerra mondiale, quando Austria e Germania la implementarono per risparmiare carbone nella produzione di energia elettrica.

Il dibattito europeo: abolizione cambio ora legale sempre più lontana

Nonostante i ripetuti tentativi di abolire questo cambiamento stagionale, la questione resta apertissima. Nel marzo 2019, il Parlamento europeo aveva adottato una Direttiva per porre fine al cambio dell’orario a partire dal 2021, delegando ai singoli Stati membri la decisione finale. Tuttavia, tra Brexit, pandemia e conflitti geopolitici, il dossier è finito nel dimenticatoio.

Un sondaggio promosso qualche anno fa aveva visto l’84% dei quasi 5 milioni di cittadini europei interpellati favorevoli all’abolizione del cambio dell’ora, soprattutto nei Paesi nordici dove le giornate estive sono già naturalmente molto lunghe. Paesi come Turchia, Russia, Egitto, Tunisia e Ucraina hanno già deciso di abbandonare questi cambiamenti orari stagionali.

Benefici e controindicazioni del cambio ora legale 2025

I benefici energetici, un tempo significativi, oggi appaiono sempre più marginali. Secondo uno studio della Commissione europea, il risparmio stimato varia tra lo 0,5% e il 2,5% a seconda dei Paesi. L’evoluzione tecnologica, con l’adozione di lampadine a basso consumo, ha drasticamente ridotto l’impatto dell’illuminazione sui consumi elettrici.

Anzi, alcuni esperti sollevano perplessità sui reali vantaggi. Il cambio di ora può provocare disturbi ai bioritmi individuali, aumentando stress, fatica e malumore. Inoltre, statistiche alla mano, il passaggio all’ora invernale comporta un incremento degli incidenti stradali, soprattutto per pedoni, ciclisti e motociclisti a causa della riduzione delle ore di luce.

Cambio ora legale, un futuro ancora incerto

Mentre alcuni sostengono il mantenimento dell’ora legale come soluzione per il risparmio energetico, altri chiedono l’abolizione definitiva del cambiamento stagionale. Per ora, l’unica certezza è che questa notte sposteremo avanti le lancette. Rimane un appuntamento che continua a dividere l’opinione pubblica, tra tradizione, risparmi energetici e il desiderio di una maggiore stabilità nei nostri ritmi quotidiani.

Ne riparleremo domenica 26 ottobre, quando alle 3 della mattina le lancette torneranno un’ora indietro all’ora solare.

