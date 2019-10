Cambio ora solare 2019: addio ora legale/ Info e data: la ‘libertà’ Ue sull’orologio

L’ansia corre sul web come nella vita e per tanti italiani l’arrivo dell’ora solare rappresenta un “cambiamento” troppo traumatico (eppure avviene ogni anno per ben due volte, chissà…): il cambio ora, da legale a solare, di domenica prossima rappresenta ancora un dato non chiarissimo per il popolo della rete che su Google ha riversato ancora questa mattina diverse ricerche indirizzate a capire quando, come e perché stiamo per cambiare le lancette all’orologio. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre la lancette dei vostri orologi – manuali o digitali (ma su questi siete salvi grazie all’aggiornamento automatico di data e ora con internet – andranno messi indietro di un’ora, dalle 3 fino alle 2. In questo modo, esattamente come ogni autunno, le giornate si “accorciano” visto che farà buio molto prima la sera mentre si avrà più luce alla mattina almeno fino a gennaio. Ricordiamo, per l’ennesima volta, che l’ora solare rimane in vigore fino a domenica 29 marzo 2020.

CAMBIO ORA: DA LEGALE A SOLARE, PER L’ULTIMA VOLTA?

Esatto sì, potete dormire un’ora di più grazie al cambio ora da solare a legale: questo è l’effetto che la gente alla fine vuole sapere, con lanci di giubilo ad ottobre e con scene di schizofrenia e panico a marzo quando invece si dorme un’ora in meno. Eppure il cambio dell’orologio avviene davvero ogni anno, e ogni anno avverrà…. anzi no, qui la sorpresa di questo 2019. Entro aprile 2020 l’Italia ha tempo, dopo il referendum tenutosi in Europa e le disposizioni della Commissione Ue (dopo la richiesta di abolizione dell’ora legale avanzata da alcuni Paesi nordici) di dirimere la propria scelta: se mantenere il cambio dell’ora come tradizione dal 1966 o se invece abrogarlo definitivamente e tenersi “solo” quella solare legata alla effettiva luce del sole. Ricordiamo infatti che il nuovo “regime” entrerà in vigore entro il 2021 ma sono gli Stati membri a dover decidere singolarmente quale opzione deliberare: una rinnovata “libertà Ue” non sempre vista in altri temi o urgenze ben più importanti.. Il rischio di un grande caos comunitario, con Paesi che hanno orari e fusi diversi è dietro l’angolo e l’impressione è che le sorprese non mancheranno tra Bruxelles e Roma nei prossimi mesi.

