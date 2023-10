Cambio Ora solare 2023, domani addio ora legale/ Dall’abolizione alla regola del 3-2-1 per abituarsi

CAMBIO ORA SOLARE 2023: LANCETTE UN’ORA INDIETRO, ADDIO ORA LEGALE

Il rito del cambio dell’ora è ormai all’orizzonte: domani è il giorno dell’ora solare 2023. Questo vuol dire che bisognerà spostare le lancette un’ora indietro, per i pochi che non hanno orologi e dispositivi digitali sincronizzati. La tradizione vuole che il passaggio avvenga alle ore 3 del mattino, nel caso del 2023 domani 29 ottobre. Quindi, le lancette dovranno tornare a segnare le 2. Ma chiaramente è una procedura di cui potete occuparvi anche al vostro risveglio. A tal proposito, avrete un’ora in più di sonno, in cambio di un’ora in meno di luce, con tutte le conseguenze del caso che poi andremo ad analizzare. Non siamo gli unici a seguire queste regole: ci sono anche Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, Svizzera, Norvegia e Città del Vaticano.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare è un rito annuale che si ripete ininterrottamente dal 1966. L’ora solare 2023 resterà in vigore fino alla fine di marzo, nella settimana del 30-31 marzo 2024. Poi tornerà l’ora legale, con le lancette che invece in quel caso avanzeranno di un’ora, regalandoci un po’ più di luce nelle serate primaverili. Se da un lato l’ora solare ci consente di dormire di più, l’adattamento può causare alcuni disturbi. Ciò è dovuto all’accorciamento delle giornate, che può avere un impatto sulla percezione del tempo e della routine quotidiana. Il cambio dell’ora ha effetti sul ritmo circadiano, il ciclo naturale sonno-sveglia. Quindi, potreste accusare insonnia, sonno interrotto, avere problemi ad addormentarvi e più in generale a livello di benessere personale durante questo periodo di transizione. Ciò può influire negativamente sulla concentrazione e incrementare i livelli di stress.

ORA SOLARE 2023, CHE COS’È LA REGOLA DEL 3-2-1 PER ABITUARSI AL CAMBIO DELL’ORA

Per abituarsi al cambio dell’ora e combattere i disturbi legati all’ora solare 2023 si può adottare la regola del 3-2-1 del professor M. Safwan Badr, direttore del dipartimento di Medicina interna della Wayne State University School of Medicine di Detroit. Questa regola prevede di smettere di mangiare tre ore prima di andare a dormire, perché la digestione può interferire col sonno; smettere di lavorare due ore prima; smettere di usare dispositivi elettronici (tablet, cellulari e pc) un’ora prima per favorire la produzione di melatonina, ormone che concilia il sonno. Secondo il professor Liborio Parrino, che insegna Neurologia all’Università di Parma ed è responsabile del Centro del sonno dell’ospedale di Parma, «questa formula va bene perché aiuta a stabilire che entro una certa ora finisce la giornata e comincia la preparazione per andare a dormire».

Al Corriere spiega che alle 21 deve scattare il “coprifuoco”, bisogna cioè eliminare l’uso dei dispositivi elettronici, guardando poca tv e parlando sottovoce, senza arrabbiarsi, riportando idee e impegni su un foglio, così da liberare la pausa notturna del sonno da questi pensieri che non si sposano con il buon riposo. «Per chi ha problemi di insonnia, un’ora prima delle 21 proteggersi indossando occhiali da sole per evitare che ci sia un’interferenza tra la luce naturale o artificiale e la produzione di melatonina. Rimedio indicato anche per chi assume la melatonina perché si è visto che la luce può interferire non solo con quella endogena, prodotta quindi dall’organismo, ma anche con la quella esogena. In realtà, l’ideale sarebbe smettere di cambiare l’ora ogni sei mesi», aggiunge Parrino.

ORA SOLARE 2023 E ORA LEGALE: LE PROPOSTE DI ABOLIZIONE

A ridosso dell’arrivo dell’ora solare 2023 si fa sempre più acceso il dibattito sulla sua abolizione. In particolare, sono i Paesi nordici a tenere attuale il tema in Europa, chiedendo una decisione definitiva in merito. Nonostante il dibattito in corso, finora non è stata presa alcuna decisione definitiva. Ma nel 2018 il Parlamento europeo ha approvato con l084% dei voti favorevoli l’abolizione dell’obbligo del cambio dell’ora due volte l’anno, lasciando liberi i vari Stati di scegliere se optare per l’ora solare o legale. In Italia, a suggerire l’adozione permanente dell’ora legale è la Società italiana di medicina ambientale (Sima), secondo cui potrebbe portare a benefici significativi per il nostro Paese.

Cosa accadrebbe invece con l’abolizione dell’ora legale? Si guadagnerebbe un’ora di luce ogni giorno e ci sarebbero risparmi stimabili in circa un miliardo di euro solo nel primo biennio. Per quanto riguarda il risparmio energetico, adottando l’ora legale anziché quella solare si potrebbero «tagliare le emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2 all’anno», cioè 2-6 milioni di nuovi alberi, secondo i calcoli di Sima & Consumerismo. Stando ai dati di Terna, con l’ora legale dal 2004 al 2022 sono stati risparmiati circa 10,9 miliardi di kWh e 2 miliardi di euro per i cittadini.











