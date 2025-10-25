Cambio ora nella notte: ora solare torna domani, riavremo in primavera ora legale. Come e quando spostare lancette, perché non è stato abolito il passaggio

ORA SOLARE AL POSTO DELL’ORA LEGALE: IL CAMBIO NELLA NOTTE

È solo questione di ore, poi diremo addio all’ora legale per riabbracciare quella solare. Ma non è un addio definitivo, perché il cambio ora non è stato abolito, visto che il dibattito è ancora aperto e non è stata presa alcuna decisione ufficiale. L’obiettivo resta quello di regalare un’ora di luce naturale in più per la mattina, ma di conseguenza il buio arriverà prima, per cui avremo la sensazione che le giornate saranno più corte, almeno fino alla primavera, quando poi ci sarà la staffetta con l’ora legale.

A livello pratico, non è cambiato nulla per quanto riguarda la modalità: il passaggio scatta nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, e con ancor più precisione alle 3, ma ovviamente se andrete a letto prima, potrete provvedere al cambio prima di addormentarvi, così da avere l’ora aggiornata al vostro risveglio, altrimenti potreste provvedere nella mattinata di domenica.

Ma ciò vale solo se avete dispositivi non digitali, visto che quelli moderni provvedono in autonomia all’aggiornamento. In ogni caso, è bene effettuare gli opportuni controlli, perché magari potreste aver inavvertitamente attivato o disattivato qualche opzione per la quale il cambio potrebbe saltare…

PERCHÈ CAMBIO ORA È ANCORA ATTIVO

Il cambio ora ormai è una tradizione ben radicata, visto che è in vigore dal ’66, facendo risparmiare solo per quanto riguarda l’anno in corso 100 milioni di euro, in virtù di un calo di consumo energetico di 330 milioni circa di kWh e di 160mila tonnellate di emissioni di CO2. Numeri che salgono se si prende in esame la finestra tra il 2004 e il 2004, visto che l’ora legale ha fatto risparmiare oltre 11,7 miliardi di kWh, che corrispondono a livello economico a 2,2 miliardi di euro.

L’alternanza sembrava vicina alla fine, visto che si sono accumulati negli anni studi che hanno evidenziato gli effetti negativi di questo cambio su salute e sonno. Ma nell’Unione europea non è stata ancora presa una decisione, anzi la questione è ormai aperta da ben sette anni.

Da quando il Parlamento Ue ha espresso l’intenzione di abolire il cambio ora nulla è successo davvero, perché la direttiva si è arenata in assenza di un accordo. Ma qualcosa potrebbe muoversi a breve, visto che la Spagna tramite il suo premier Pedro Sanchez ha chiesto all’Ue di sbloccare l’iter per far sì che possa essere abolita l’alternanza e che si possa conservare lo stesso orario.