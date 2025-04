Cambio programmazione Rai e Mediaset, salta Quarto Grado e non solo: il motivo

Oggi, venerdì 18 aprile 2025 saltano numerosi programmi Rai e Mediaset per via del Venerdì Santo, nonchè il giorno in cui si celebra la Via Crucis in vista della Pasqua. Dunque, se vi state chiedendo perchè non va in onda Affari Tuoi o perchè salta Quarto Grado, sappiate che si tratta solo di una breve pausa per le festività, e che da settimana prossima tutto tornerà come prima. Il popolare quiz di Stefano De Martino che ci tiene compagnia ogni sera su Rai 1 verrà sostituito da Porta a Porta – Il Dolore di Maria, programma condotto da Bruno Vespa che approfondirà alcuni aspetti della Via Crucis, in particolare quello della figura della madre di Gesù Cristo nelle ore di agonia del figlio.

Dieta Pasqua 2025/ Prof Calabrese: “12 cappelletti, un po' di pastiera e ok alle uova di cioccolato”

Allo stesso tempo anche Mediaset ha cambiato i suoi piani: su Rete Quattro andrà in onda Il Re dei Re, come ogni anno vicino al giorno di Pasqua. Un film cult per il mondo del cinema interpretato da Jeffrey Hunter, che ha vestito i panni del protagonista. Dunque, salta anche in questo caso un imperdibile appuntamento, quello con Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado, programma seguitissimo dal pubblico curioso di rimanere aggiornato su numerosi casi di cronaca tra cui il Delitto di Garlasco o le svolte nell’ormai confermato omicidio di Liliana Resinovich.

The Couple, Nikita Pelizon torna a parlare di Antonino Spinalbese: la frecciatina/ C'entra Belen Rodriguez

Cambio di programmazione Rai e Mediaset, cosa va in onda

Il cambio di programmazione di Rai e di Mediaset è dovuto alla Pasqua. Come ogni festività che si rispetti, i palinsesti vengono rivoluzionati proponendo film o cerimonie attinenti alla ricorrenza in questione. Dopo Porta a Porta con lo speciale “Il dolore di Maria“, andrà in onda alle 21 la liturgia “Colosseo: Celebrazione del rito della Via Crucis“, presieduto dal cardinale Reina (ecco perchè non celebra Papa Francesco). Per chi fosse affezionato ad Affari Tuoi con Stefano de Martino, niente paura, il quiz game salterà solo oggi 18 aprile e tornerà come sempre il 19, domenica 20 (giorno di Pasqua) e Pasquetta, lunedì 21 aprile.

Quarto Grado oggi 18 aprile 2025 non va in onda/ Quando tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Resta tutto come al solito invece su Canale 5, dove ci spettano ben tre puntate di Tradimento a partire dalle 21.20. Su Rai 2 il palinsesto giornaliero non farà riferimento alle festività pasquali proponendoci Diabolik, anche qui un cult d’azione e giallo che ha fatto la storia del cinema. Un altro film d’azione ce lo propone Italia 1 che manda in onda una pellicola con Liam Neeson, “Memory“. Ricordiamo in ultimo che il lunedì di Pasquetta salta anche Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi va in vacanza per un giorno per poi tornare regolarmente il martedì 22.