Cambio vita, film su Italia 1 diretto da David Dobkin

Martedì 4 febbraio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:35, la commedia fantastica dal titolo Cambio vita.

Si tratta di un film del 2011 diretto da David Dobkin, film maker che aveva già girato diverse pellicole di successo, come 2 cavalieri a Londra (2003) e 2 single a nozze – Wedding Crashers (2005). La colonna sonora è stata invece realizzata da John Debney, compositore e direttore d’orchestra celebre per avere curato le musiche di La passione di Cristo (2005).

Nei panni dei due protagonisti del film Cambio vita l’attore Jason Bateman, vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione nella serie tv Arrested Development – Ti presento i miei, e l’attore Ryan Reynolds, che qualche anno più tardi diventerà famoso a livello internazionale grazie alla serie cinematografica di Deadpool. Nel cast del film Cambio vita anche: Olivia Wilde, Leslie Mann, Mircea Monroe e Alan Arkin.

La trama del film Cambio vita: il tema dello scambio dei corpi che genera situazioni esilaranti

Cambio vita è ambientato nella città di Atlanta e segue le vicende di due grandi amici, Dave e Mitch (rispettivamente Jason Bateman e Ryan Reynolds).

I due protagonisti sono estremamente diversi tra loro, infatti, mentre Dave ha costruito una famiglia solida, dedicando le sue giornate ad essere un buon marito e un padre presente, Mitch è uno scapolo incallito, alla continua ricerca di nuove avventure.

Una sera, ubriachi, mentre fanno pipì vicino ad una fontana, iniziano a pensare a come sarebbe la loro esistenza se si scambiassero i ruoli.

La mattina dopo, al risveglio, i due amici si rendono immediatamente conto che c’è qualcosa di diverso: il loro desiderio si è avverato e l’uno ha preso il posto nella vita dell’altro.

In preda al panico si riuniscono nel luogo in cui la sera prima hanno espresso il loro desiderio, con la speranza di poter annullare quanto accaduto ma, al loro arrivo, scoprono con sgomento che la fontana è stata temporaneamente eliminata a causa di alcuni lavori di restauro.

I due uomini sono così costretti a portare avanti quella farsa, ma vivere l’uno la vita dell’altro sarà più complicato di quanto avrebbero potuto immaginare. Riusciranno a trovare una soluzione prima di rovinare completamente le loro esistenze?