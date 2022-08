Cambio vita/ Se vai a vivere in queste città riceverai un bonus in denaro

Le strategia di offrire case a un euro per ripopolare centri o borghi che hanno una scarsa densità demografica, così da favorire il comune nel pagamento delle imposte agli enti locali, è una soluzione che potrebbe avvantaggiare molte persone, sia coloro che devono far fronte a un trasferimento e ad un cambio di residenza, sia all’ente che così percepirà dei nuovi tributi e soprattutto potrà ristrutturarsi socialmente. Ma esistono dei bonus che potrebbero essere erogati anche a coloro che decidono di trasferirsi in altri paesi, quindi si tratta di bonus destinati a chiunque decida di trasferirsi all’estero in determinate città o statiche prevedono una misura di questo tipo.

Bonus animali domestici/ Detrazione del 19% sulle spese veterinarie, come ottenerlo

Cambio vita: ma farlo con un incentivo è meglio

Chiunque decida di cambiare vita spesso lo fa pensando ad un altro paese estero, in alcuni casi anche extracomunitario. Sicuramente per poter cambiare vita, cambiare casa o effettuare un trasferimento, si devono prendere in considerazione molti fattori e dover contare anche un certo esborso economico dovuto al trasferimento dei propri effetti personali oltre ad una capacità di riadattarsi in un luogo differente.

Bonus sport/ 250 euro per i giovani tra i 14 e i 19 anni, come ottenerlo

Esistono però dei Paesi stranieri che non hanno nessuna necessità di intervenire a livello demografico ma offrono bonus dai 2 ai 9.000 dollari per aiutare chiunque si trasferisca in quelle città a pagare le spese dell’affitto, ad effettuare il trasloco necessario e tutto ciò che serve per i primi mesi di permanenza in quello stato fino al momento in cui non si riesce ad integrarsi perfettamente, trovando un lavoro nuovo e cercando di dare una svolta alla propria vita.

Cambio vita: andare a vivere negli Usa

Anche negli Stati Uniti d’America sono previsti infatti dei bonus per chiunque decida di cambiare vita e trasferirsi nel nuovo continente. Gli stati che offrono questa iniziativa sono il Minnesota, per le città di Bemidji, Bentonville, Arkansas, Lincoln, Kansas e Morgantower.

Bonus dottorandi/ Estesa la platea dei beneficiari, a chi spettano i 200 euro

Un posto speciale tra le città che offrono bonus per le new entry, troviamo anche New Even nel Connecticut. Ovviamente per poter cambiare vita e andare in un paese straniero bisogna avere comunque un piano d’azione, una strategia tattica per non restare indietro e naturalmente potersi trasferire con la tranquillità di avere un progetto da seguire, non è possibile prendere decisioni di questo tipo basandosi soltanto sul denaro erogato da uno Stato.

In base al progetto che si intende realizzare, bisognerà inoltre fare un tax planning per monitorare effettivamente qual è il luogo giusto in cui andare a vivere. Nessuna scelta può essere uguale ad un’altra, perché ciascun individuo ha le proprie esigenze lavorative e personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA