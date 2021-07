Camera ardente Raffaella Carrà oggi 8 luglio/ Ultimo saluto prima dei funerali, la maratona tv in streaming

La camera ardente di Raffaella Carrà oggi, giovedì 8 luglio 2021, vivrà con ogni probabilità momenti analoghi a quelli andati in scena dalle 18 di ieri, quando il feretro della popolare e amata conduttrice Rai ha ricevuto le prime, innumerevoli visite da parte di persone celebri e comuni. Per la giornata odierna è prevista nuovamente la sua apertura: come comunicato da Sergio Japino, suo ex compagno, l’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, sarà possibile guadagnare l’accesso alla Sala Protomoteca nei seguenti orari: dalle 8 alle 12 e dalle 18 alle 24.

Inevitabilmente, si assisterà a un autentico valzer di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ma anche di semplici cittadini, desiderosi di tributare il loro personale ultimo saluto a una donna capace di rivoluzionare la storia della televisioni e del varietà italiani. Come ha ricordato Milly Carlucci ieri durante la diretta pomeridiana del Tg1, Raffaella Carrà “era la donna del sorriso, il suo modo di fare spettacolo era sempre teso a portare emozione. C’è stata da parte sua la sua grande versatilità nell’adattarsi a un mondo che cambia. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, poi l’avevamo cercata per il Cantante Mascherato, ma non avevamo avuto risposta, evidentemente stava già male”.

CAMERA ARDENTE PER RAFFAELLA CARRÀ, L’ULTIMO OMAGGIO PRIMA DEI FUNERALI

La camera ardente di oggi sarà dunque un’ideale prosecuzione del corteo funebre di ieri per Raffaella Carrà, che riceverà la visita di tante persone a lei care. D’altro canto, come asserito da Bruno Vespa nel corso della diretta del Tg1 del 7 luglio, la soubrette è stata la protagonista del sorriso in un pezzo di storia italiana, capace di realizzare i suoi programmi sempre in maniera intelligente e alta, senza scadere mai nella volgarità. “Il successo non è regalato, è guadagnato giorno per giorno, a testa bassa e con umiltà. Questa è la lezione di Raffaella” ha aggiunto il giornalista, che non è riuscito a celare tutta la propria commozione e a trattenere le lacrime.

Dello stesso avviso Flavio Insinna, secondo cui bisogna soltanto dire “grazie” al talento straordinario di “una signora che continuerà a farci ballare, ma che è andata via senza rumore. Quando è arrivata la notizia, speravo di aver letto male o che fosse uno scherzo di cattivissimo gusto. È andata via con il suo stile, con la stessa classe che ci ha regalato in scena”. I funerali della Carrà si terranno alle 12 di domani, venerdì 9 luglio, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre in Campidoglio.

COME SEGUIRE LA MARATONA TV DEDICATA A RAFFAELLA CARRÀ IN DIRETTA STREAMING

L’omaggio per Raffaella Carrà in tv continua su Rai Storia dove dalle 18.30, andrà in onda una maratona delle sue apparizioni televisive più celebri. A chiudere la giornata sarà mandato in onda “A raccontare finisce lei”: le interviste RAI a Raffaella Carrà fatte da Enzo Biagi, Bruno Vespa, Vincenzo Mollica e Fabio Fazio. Clicca qui per seguire la maratona dedicata a Raffaella Carrà in diretta streaming

