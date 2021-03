Camera deputati, “Schwazer partecipi a Olimpiadi Tokyo”/ “Cio cancelli squalifica”

La Camera dei deputati corre insieme ad Alex Schwazer verso le Olimpiadi: è notizia dell’ultim’ora la decisione, comunicata dai capigruppo della commissione Cultura, da parte di tutte le forze politiche di sottoscrivere “una risoluzione per invitare il Governo e il CONI ad attivarsi presso gli organi sportivi internazionali competenti“ affinché il marciatore azzurro possa prendere parte ai Giochi olimpici estivi che si terranno a Tokyo, in landa nipponica, “alla luce di quanto emerso in sede giudiziaria”.

SCHWAZER/ Ai media interessa solo che vada alle Olimpiadi, sul resto è sempre omertà

Un obiettivo che l’atleta ha annunciato davanti a tutti sul palco del teatro Ariston di Sanremo in occasione di una delle cinque serate del Festival 2021 e il suo appello pare non essere caduto nel vuoto. Infatti, il documento di risoluzione “verrà posto in discussione e votato quindi all’unanimità nella prossima seduta, in programma martedì 30 marzo”, si legge nella nota diramata dalla commissione capitolina. La politica, dunque, si schiera a sostegno di Alex Schwazer, che recentemente ha ottenuto uno dei più grandi successi extrasportivi della sua vita. Dove? In un’aula di tribunale.

CASO SCHWAZER/ Comitato etico si chiama fuori per non indagare il suo vicedirettore

“ALEX SCHWAZER VADA ALLE OLIMPIADI”: LA CAMERA SOSTIENE IL MARCIATORE ITALIANO

Alex Schwazer non ha ancora avuto modo di commentare ufficialmente la notizia che vi abbiamo appena dato, ma sicuramente il supporto dell’universo politico nei confronti del suo desiderio di riprendersi quelle Olimpiadi che nel 2016 gli sono state sottratte poche settimane prima del loro svolgimento. “Questo atto – concludono i capigruppo della commissione Cultura alla Camera – rappresenta un chiaro segnale che il Parlamento vuole dare al Cio affinché rivaluti la squalifica inflitta all’atleta fino al 2024, alla luce dell’archiviazione da parte del tribunale di Bolzano nel procedimento penale che lo vedeva imputato per doping. Infatti, per gli organi sportivi internazionali la squalifica resta ancora in vigore, nonostante sia stato provato in sede giudiziaria l’estraneità di Schwazer”. Un vero e proprio paradosso, ma effettivamente, per la giustizia sportiva, Alex Schwazer risulta ancora colpevole e la Wada ha annunciato battaglia: nelle prossime settimane sono attesi sviluppi sulla situazione, che, con il passare dei giorni, diventa sempre più calda…

LEGGI ANCHE:

CASO SCHWAZER/ L'avvertimento del boss Coe ha il merito di scoprire le carte

© RIPRODUZIONE RISERVATA