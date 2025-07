Si è chiusa la 34esima convention delle Camere di Commercio Estere ospitata quest'anno dalla Camera di Commercio di Cosenza

Si è chiusa da poco meno di un paio di settimane la 34esima Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero ospitata quest’anno eccezionalmente nella sede della Camera di Commercio di Cosenza: le date erano quelle tra il 21 e il 23 giugno, ma anche a distanza – appunto – di poco meno di due settimane i riflessi continuano a farsi sentire sull’intero territorio cosentino, oggi più che mai connesso con il resto del mondo a beneficio delle imprese e del loro export.

SALARI & REDDITI/ I gap dell'Italia che non si risolvono con un minimo per legge

Alla convention ospitata dalla Camera di Commercio di Cosenza hanno partecipato un totale di 86 Camere italiane all’estero, in rappresentanza di 63 diverse nazioni con l’obiettivo ultimo di creare un ponte tra Cosenza – e più generalmente l’Italia – e il resto degli attori internazionali in un confronto attivo e costruttivo per stimolare la crescita delle imprese calabresi; mentre la portata dell’evento è testimoniata anche dalle tante esperienze cosentine condivise dalle Camere estere sui loro profili social.

INDUSTRIA & LAVORO/ Il chiaroscuro nelle attese delle imprese e il "giallo" irrisolto dell'ex Ilva

Il giorno clou della convention ospitata dalla Camera di Commercio di Cosenza è stato quello del 23 giugno in cui si sono tenuti più di 600 differenti incontri tra le imprese calabresi e cosentine e le Camere estere: incontri faccia a faccia tra imprenditori e rappresentanti, resi possibili anche dal supporto di Promos Italia all’interno del progetto SEI-Sostegno all’Export in Italia; offrendo alle imprese calabresi la possibilità di aprirsi a nuovi mercati mondiali grazie ai consigli di chi quotidianamente li vive.

Klaus Algieri (Camera di Commercio di Cosenza): “La città calabrese diventa il centro del mondo”

Nel suo intervento conclusivo durante la Convention, il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri ha rivendicato la visione di “Cosenza al centro del mondo“, ritenendosi onorato di aver ospitato in Calabria “i presidenti delle Camere di Commercio italiane all’estero” in una vera e propria pietra miliare nella storia della città; il tutto ricordando poi i “risultati tangibili” della convention tra l’accordo internazionale, “un nuovo regolamento ministeriale” e l’avvio di una necessaria “riforma del sistema camerale all’estero“.

DIETRO IL CARO ENERGIA/ Perché le Pmi sono più penalizzate delle grandi imprese

Dal conto suo, invece, il Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza, ha ricordato che la Convention ospitata dalla Camera di Commercio di Cosenza è un vero e proprio “punto di svolta” grazie all’accordo firmato “con ICE” che apre le porte a una nuova “rete camerale più moderna e integrata“; mentre il presidente di Unioncamere Andrea Prete si è soffermato sull’importanza di “puntare ora su infrastrutture, connessioni e investimenti” in grado di rendere la Calabria “più accessibile e attrattiva” alle imprese estere.