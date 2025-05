Sta per aprirsi la 34esima edizione della Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, ospitata quest’anno eccezionalmente dalla Camera di Commercio di Cosenza guidata da Klaus Algieri, con l’aiuto di Assocamerestero e di Unioncamere e con il patrocinio di Promos Italia: un’occasione importante che renderà la città calabrese il centro di un approfondito dialogo sulla realtà economica internazionale, con decine di ospiti invitati dalla Camera di Commercio di Cosenza che prenderanno parte al ricco calendario di incontri già definito; mentre le date da fissare a mente sono quelle che vanno dal 21 al 23 giugno 2025.

Complessivamente, all’evento quest’anno ospitato dalla Camera di Commercio di Cosenza prenderanno parte più di 200 delegati in rappresentanza di 63 differenti Paesi e 86 Camere di Commercio italiane, accolti nella sede centrale della Camera cosentina: il culmine della tre giorni di incontri sarà il panel intitolato “Destinazione Calabria: investimenti e talenti per lo sviluppo della Calabria all’estero”, che si terrà lunedì 23 giugno alle ore 10:00.

Il panel con Adolfo Urso alla Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero

All’evento cardine della Convention organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza prenderanno parte figure come il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Assocamerestero Mario Pozza, il collega di Unioncamere Andrea Prete ed anche Franz Caruso, Rosaria Succurro e Roberto Occhiuto – rispettivamente il sindaco di Cosenza, la presidente provinciale e il presidente regionale –; mentre, dopo il panel, si terranno due differenti tavole rotonde di discussione dedicate ad alcuni importanti approfondimenti tra turismo, innovazione, sostenibilità e presenza all’estero delle imprese italiane.

Similmente, il pomeriggio di lunedì sarà interamente dedicato agli incontri tra i rappresentanti delle Camere di Commercio e le imprese cosentine, per avviare nuovi importanti progetti di internazionalizzazione del mercato calabrese: le imprese che stipuleranno accordi potranno, peraltro, beneficiare di una nuova serie di incentivi promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza, tra i quali ci saranno anche una serie di voucher utili per il loro approdo nei mercati esteri.

Camera di Commercio di Cosenza: “Orgogliosi di ospitare la 34esima convention CCIE”

“Accogliere la Convention a Cosenza – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri – è un atto di visione e responsabilità”, ma anche un vero e proprio investimento nel “valore della nostra imprenditoria”, che godrà dell’opportunità unica di “amplificare” il proprio potenziale varcando i confini italiani, rafforzando “la cultura dell’export” e rendendo Cosenza e la Calabria un crocevia economico di primissimo livello.

Dal canto suo, il presidente di Assocamerestero Mario Pozza ha descritto la convention come “una risorsa strategica” per le imprese e un “punto di connessione” con l’estero e con le Camere locali, in grado di offrire un reale supporto per le imprese per “interpretare e governare i continui cambiamenti dello scenario globale”: un’occasione, insomma, per fare squadra, dicendosi certo che la collaborazione con la Camera di Commercio di Cosenza sarà portatrice di “nuove sinergie e opportunità per questo territorio”.