Cameraman con mascherina al Grande Fratello VIP/ Coronavirus, concorrenti nel panico

Situazione molto complicata al Grande Fratello VIP, coi concorrenti della casa in apprensione per l’emergenza legata al coronavirus. Continuare il gioco o fermarsi? E’ questo l’enigma che assilla i ragazzi della casa più spiata di Italia, ma anche la produzione che potrebbe optare per una chiusura anticipata del programma. Tra le concorrenti, Adriana Volpe sembra forse l’unica ad aver capito la gravità della situazione, anche se un episodio curioso sembra aver scosso gli equilibri degli altri coinquilini nelle ultime ore. Paolo Ciavarro e Aristide Malnati, infatti, sono rimasti molto insospettiti quando hanno visto un cameraman indossare la mascherina di protezione, come ormai accade un po’ in tutti i programmi. Il coronavirus inevitabilmente è diventato un tema molto sentito dentro la casa e i ragazzi hanno cominciato a mostrare una certa preoccupazione. L’episodio del cameraman con la mascherina oltre il vetro ha scosso Aristidie e Paolo, che spaventati si stanno chiedendo come sia realmente la situazione all’esterno. Per tranquillizzarli, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di aggiornare i concorrenti puntualmente, con spezzoni di tg, dati sulla situazione e possibili scenari. E’ sicuramente un Grande Fratello VIP scosso dall’emergenza e che potrebbe clamorosamente anticipare la finale di qualche settimana.

