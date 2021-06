Cameraman Sky picchiato a Roma “Mi urlavano sporco bianco”/ “Pensavo di morire…”

Un cameraman di Sky stava festeggiando il compleanno con amici a Roma, ma una ventina di ragazzi non solo gli hanno rovinato la festa, ma lo hanno pure aggredito. «Ho pensato di morire lì per terra, di fare la stessa fine di Willy Monteiro Duarte a Collefererro», racconta a Il Messaggero. È stato preso a calci e pugni da quattro persone, mentre altri sei se la sono presa con il suo amico. «Senza motivo, solo per scaricare la loro rabbia e cieca violenza». È successo tra martedì e mercoledì in piazza Trilussa, a Trastevere. Una notte da incubo per il ragazzo. L’inferno si è scatenato quando si stava salutando con gli amici per tornare a casa. «All’improvviso ci siamo ritrovati accerchiati da una ventina di ragazzi, tutti tra i 18 e i 20 anni. Erano stranieri all’apparenza per via della loro carnagione scura, ma parlavano italiano benissimo, con inflessione romana, forse si tratta di figli di immigrati», racconta il videomaker.

Prima si sono avvicinati alle ragazze facendo loro degli apprezzamenti pesanti, un pretesto per attaccare briga, visto che appena lui e l’amico hanno detto loro di smetterla, hanno cominciato a insultare tutti. «Mi gridavano per farmi stare zitto “sporco bianco, ti buco (con il coltello, ndr), ti sparo”».

ROMA, CAMERAMAN SKY PICCHIATO: “NESSUNO AIUTAVA”

Il cameraman di Sky spiega che quei colpi erano «sferrati con maestria», anche con la Mma, il mix di arti marziali e box. Mentre lui e due amici incassavano calci e pugni, la fidanzata disperata chiamava il 112. « Tutt’intorno c’era gente che guardava, alcuni filmavano la scena con i telefonini, ma si sono fatti i fatti proprio, si sono tutti ben guardati dall’intervenire e venirci in aiuto», spiega a Il Messaggero. Quando poi è arrivata la polizia sono scappati tutti, anche gli aggressori. Dei tre, due hanno riportato una prognosi di 7 giorni, con trauma cranico e addominale. La fidanzata del videomaker è ancora sotto choc: «Una di queste persone ha anche minacciato di sparargli. Ho avuto paura che ammazzassero il mio fidanzato così come è successo al povero Willy lo scorso settembre». Quindi, hanno denunciato l’accaduto, anche pubblicamente. Inoltre, la ragazza ha lanciato un appello su Twitter chiedendo i video dell’aggressione.

