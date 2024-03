Cameron Diaz è mamma bis a 51 anni: è nato Cardinal Madden/ “È bellissimo ma non posteremo foto”

Cameron Diaz è di nuovo mamma: è nato Cardinal Madden figlio del marito Benji Madden

A 51 anni Cameron Diaz è diventata mamma per la seconda volta. Una tra le attrici più iconiche della sua generazione ha annunciato a sorpresa la nascita del figlio Cardinal Madden con un post sui social. Cameron Diaz ed il marito Benji Madden (chitarrista e seconda voce dei Good Charlotte) hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio con un tenero post su Instagram. “Un uccellino mi ha sussurato.” si legge sul disegno postato dalla coppia.

E a commento del disegno, Cameron Diaz ed il marito Benji Madden hanno annunciato la nascita del secondo figlio Cardinal Madden con queste parole: “Siamo benedetti ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, il Cardinale Madden❤️🙏È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui!” Inutile dire che in poco tempo l’annuncio di Cameron Diaz mamma per la seconda volta è stato sommerso di commenti di auguri e felicitazioni da parte dei fan entusiasti. La maggior parte dei fan, infatti, hanno voluto congratularsi con la coppia.

Cameron Diaz e la scelta di proteggere il figlio Cardinal Madden: “È bellissimo ma non pubblicheremo foto”

Cameron Diaz a 51 anni è diventata mamma di Cardinal Madden, sul piccolo ha rivelato che è bellissimo ma che non ha intenzione di pubblicare foto per proteggere la sua privacy: “Per la sicurezza e la privacy dei bambini non pubblicheremo nessuna foto- ma è davvero un carino ☺️Ci sentiamo così fortunati e grati 🍀Mando tanto affetto dalla nostra famiglia alla vostra 🙏❤️Auguri e Buon Pomeriggio!! 🤘⚡️” Come Eva Mendes e Ryan Gosling e molte altre coppie famose, anche Cameron Diaz ed il marito Benji Madden hanno deciso di non mostrare i figli sui social.

Cameron Diaz e Benji Madden, sposati dal 2015, nel 2020 sempre su Instagram avevano annunciato la nascita della loro prima figlia, Raddix Madden. La Repubblica, invece, riporta invece che la notizia giunge improvvisa perché la gravidanza, così come la prima, è avvenuta tramite madre surrogata ed è stata tenuta segreta. Una pratica abbastanza diffusa, a Hollywood, prima della Diaz, infatti, anche altri nomi celebri ne hanno fatto uso, come Kim Kardashian e Naomi Campbell.













