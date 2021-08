Cameron Diaz: “Ho detto addio al cinema”/ “Finalmente sto meglio e sono in pace”

Cameron Diaz, nota attrice, è intervenuta in occasione della trasmissione “Hart to Heart”, talk show in onda su Peacock, nella quale ha raccontato la sua decisione di dire addio al cinema, maturata ormai sei anni fa. La star ha riferito di non avvertire la mancanza dei riflettori di Hollywood e della quotidianità sul set e ha parlato a ruota libera di sé e delle motivazioni alla base della sua scelta. L’interprete di “Tutti pazzi per Mary”, “Cose molto cattive”, “Ogni maledetta domenica” e “Minority Report” ha asserito che “quando fai qualcosa a un livello così alto per così tanto tempo, sei quella che ha il talento. Tutto di te è passato ad altre persone”.

In altri termini, Cameron Diaz ha svelato di essersi sentita sotto pressione, quasi come una macchina: “Non ho fatto nient’altro che questo, funzionava, ma per me non era abbastanza. Amavo recitare, ma c’erano così tante parti della mia vita che non andavano bene. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. La mia routine in un giorno è letteralmente ciò che riesco a fare da sola. Ed è la sensazione più bella. Ho trovato la pace nella mia anima curandomi di me stessa”.

CAMERON DIAZ: COSA FA OGGI?

Dichiarazioni, quelle di Cameron Diaz, che indubbiamente non fanno piacere a tutti quei fan che sognavano e continuano a sognare un suo ritorno sulle scene, ma che rendono felici al tempo stesso, in quanto la popolare artista ha affermato di attraversare un periodo positivo nella sua esistenza, nel quale ha recuperato quella serenità che la vita sembrava averle sottratto durante la sua carriera.

Ricordiamo che la donna ha sposato il musicista Benji Madden nel gennaio 2015. Soltanto lo scorso anno, i due hanno comunicato la nascita della loro figlia, Raddix Madden, venuta al mondo mediante madre surrogata il 30 dicembre 2019. L’ultimo film di Cameron Diaz è datato 2014: più dettagliatamente, si tratta della pellicola “Annie – La felicità è contagiosa”, diretta da Will Gluck. Da quel momento, il grande schermo non ha più ospitato il suo volto radioso.

