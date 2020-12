Camerun, apre centro commerciale: clienti scoprono scala mobile/ Video cadute virale

In Camerun l’apertura di un grande centro commerciale non è passata inosservata. Lo scorso 17 novembre a Douala, capitale economica del Paese africano, ha aperto un nuovo mega centro commerciale ma la vera attrazione è stata rappresentata dalla scala mobile di cui molti clienti erano all’oscuro della sua esistenza. Da qui la diffusione di alcuni video già virali che immortalano i clienti alle prese con l’uso delle scale mobili non senza difficoltà, mentre tentano goffamente di aggrapparsi al corrimano tra cadute, risate e grida. In tanti hanno però rischiato di farsi seriamente del male. Il centro commerciale in questione si chiama Grand Mall e rappresenta il più grande centro commerciale dell’Africa centrale, come riporta Tpi. Negli ultimi giorni sono state decine di migliaia le persone che si sono riversate nella struttura e stando a quanto riferiscono i media locali, la scala mobile è diventata l’attrazione principale della città.

In Camerun, prima delle ultime settimane non tutti avevano mai visto una scala mobile. Per questo motivo, scrivono i media locali, non passa giorno “senza un video che mostra persone cadute sulle scale mobili, suscitando l’ilarità generale”. I filmati in questione mostrano i clienti coinvolti in pericolose cadute, alcuni spinti dalle loro spalle nel tentativo di farli salire nonostante all’ingresso ci siano delle guardie di sicurezza che ne spiegano il funzionamento. Gli altri visitatori se la ridono prima del loro turno. Il centro commerciale che ospita le ormai affollate scale mobili è stato costruito dalla società sudafricana Raubex che fa capo alla Douala Retail and Convention Center (DRCC), una joint venture il cui progetto ha richiesto una investimento di oltre 121 milioni di euro. Il Douala Grand Mall ha una estensione di 18.500 metri quadri ed al suo interno è possibile usufruire di 5 cinema, un supermercato Carrefour, 160 negozi, 22 ristoranti, una spa a 640 posti auto.





