Camihawke Camilla Boniardi/ Struggente ricordo di Michele Merlo: “Il mio pensiero…”

CamieHawke, nome d’arte di Camilla Boniardi, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 9 giugno, alle 14 su Raiuno. Scrittrice, conduttrice, influencer e nota creator, CamieHawke, nel corso dei suoi lavori, aveva avuto l’occasione di lavorare e conoscere Michele Merlo, scomparso a soli 28 anni dopo aver subito un delicata operazione chirurgica resa necessaria da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Camilla e Michele Merlo avevano lavorato insieme nel 2018 per la realizzazione del videoclip della canzone “Spiegami” del cantautore Federico Barone, che vedeva protagonisti proprio Michele Merlo e Camihawke. Un’occasione che aveva permesso a Camilla di conoscere l’anima di Michele che ha ricordato con una storia su Instagram dedicandogli poche ma toccanti parole.

Le parole di CamieHawke per Michele Merlo

Con una storia pubblicata su Instagram, dopo aver appreso della morte di Michele Merlo, CamieHawke ha dedicato il suo pensiero al giovane cantautore a cui la vita è stata strappata via troppo presto. “Scusate ma non riesco proprio ad esserci, il mio pensiero è altrove”, ha scritto Camilla scusandosi per la sua assenza dai social. Tra le ultime foto pubblicate da Michele Merlo c’è proprio una che ricorda il lavoro fatto con Camilla. “A long time ago”, è la didascalia che accompagna lo scatto in cui Michele è insieme a Camilla. Un ricordo toccante quello di CamieHawke che, oggi, nel salotto di Serena Bortone, potrebbe dedicargli un ultimo pensiero omaggiando il suo ricordo.



