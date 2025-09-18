Camihawke ufficializza la relazione con Tananai: addio definitivo ad Aimone Romizi dopo 7 anni di amore.

Arriva finalmente la conferma ufficiale sul fidanzamento di Camihawke e Tananai! Dopo un periodo di dubbi e avvistamenti, ecco che la nota influencer ha confermato tutto, mostrandosi anche piuttosto felice. I due erano stati beccati insieme negli stessi luoghi e da diverso tempo sembravano pubblicare le stesse foto sui social. Al che, ai fan si è accesa una lampadina nella testa: ma non è che stanno insieme? Infatti la mole di frequentazione sembrava essere ormai troppo fitta per trattarsi solo di una semplice amicizia.

Stefano De Martino fuori da Rai? Escluso dall’evento dell’anno su Pino Daniele/ Chi lo sostituisce

Camihawke e Tananai, riservatissimi, hanno preferito non dire niente per un po’ di tempo, per non alimentare gossip inutili qualora la loro relazione non fosse una cosa seria. Ma dopo queste settimane di sospetti, la bella influencer dai capelli rossi e il viso angelico ci ha finalmente lanciato qualche chicca amorosa parlando a Fanpage della sua storia ormai finita con Aimone Romizi e dei suoi progetti lavorativi. E finalmente, si è sbottonata anche su Tananai.

Mare Fuori, Artem Tkachuk in ospedale in codice rosso/ L’attore dà in escandescenza, arrivano carabinieri

Camihawke racconta la storia con Aimone Romizi: “Dopo sette anni difficile separarsi“

C’è sempre stata grande curiosità nei confronti di Camihawke, anche perchè nel corso della sua carriera ha sempre preferito mantenere grande riserbo sulla sua vita privata. A Fanpage, però, ha svelato i dolori della separazione con Aimone: “È molto difficile riassumere una storia lunga sette anni. Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi“, dice la ragazza. Spiega poi che i due hanno fatto diversi tentativi per non perdersi, ma ad un certo punto hanno capito che era meglio separarsi: “È stata una un’acquisizione di consapevolezza arrivata nel tempo“, spiega.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Nuova BPA? Non credo riscriva la storia, vedo troppe suggestioni...”

Camilla Boniardi, vero nome di Camihawke, ha poi raccontato di non aver voluto parlare sui social della rottura con l’ex fidanzato per evitare speculazioni. Così, non ci sono stati video, non ci sono stati ‘spiegoni’ e altre mosse che di solito vediamo dagli influencer. Poi, la confessione attesissima su Tananai: “Beh, diciamo che è un periodo dove sono molto felice“, racconta, “Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire“.